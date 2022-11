Amanda Sandrelli inaugura la Stagione del Teatro Radar, in scena la riscrittura della commedia di Aristofane

Prezzo non disponibile

Amanda Sandrelli, protagonista dello spettacolo ‘Lisistrata’ del regista Ugo Chiti, inaugura la Stagione 2022.23 ‘Sconfinamenti’ del Teatro Radar di Monopoli. L’appuntamento con la riscrittura dell’amata commedia di Aristofane (produzione Arca Azzurra) è sabato 19 novembre alle ore 21 e domenica 20 novembre alle ore 18, per il primo degli 11 spettacoli che compongono la stagione teatrale serale curata da Teresa Ludovico per Teatri di Bari. In scena, oltre alla Sandrelli, Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Massimo Salvianti, Lucia Socci, Lucianna De Falco, Gabriele Giaffreda ed Elisa Proietti.

Lisistrata imperversa da quasi 2500 anni sulla stupidità, l’arroganza, la vanità, la superficialità degli uomini. Lisistrata ci guarda dal lontano 411 a.c., anno del suo debutto nel teatro di Dioniso ai piedi dell’Acropoli di Atene e scuote la testa sconsolata di fronte alle tragedie, alle miserie, ai disastri provocati da quella stupidità, arroganza, vanità, superficialità. Nessuno meglio di Amanda Sandrelli - già apprezzata protagonista dello spettacolo 'Mirandolina' - poteva interpretare una figura femminile così forte e rivoluzionaria come Lisistrata.

Ugo Chiti con la sua geniale capacità di riscrittura in chiave moderna della vivace commedia di Aristofane crea una drammaturgia che pur rispettando i canoni dell’autore rispecchia l’attualità del momento, con linguaggio anche comico, brioso e contemporaneo.

Gli spettacoli della Stagione serale 2022.23 del Teatro Radar partono da un prezzo di 12 euro per la Galleria e di 22 euro per la Platea. I biglietti sono disponibili al botteghino del Teatro Radar di Monopoli (via Magenta 71) e online sul circuito Vivaticket.com.