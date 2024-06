“A Sky Full of Stars – l’Astronomia dei Coldplay”- evento riprogrammato

Prezzo non disponibile

Al Planetario ritorna l’astronomia raccontata anche dalla musica. Venerdì 28 Giugno dalle ore 21:00 alle ore 23:00 presso il Planetario di Bari la narrazione dell’universo incontra le note musicali nell'evento "L'Astronomia dei Coldplay".

La musica dei Coldplay contiene numerosi riferimenti astronomici che verranno spiegati attraverso le straordinarie immagini del planetario passando all'ascolto dei brani suonati dal vivo dai Loveplay - Coldplay Tribute, in un perfetto connubio tra scienza e musica.



Ticket € 15,00 con acquisto online del ticket al link https://planetariobari.it/

Per coloro i quali abbiano già acquistato il biglietto e vogliano partecipare al nuovo appuntamento, potranno confermare la partecipazione via mail e conservare il biglietto ripresentandolo al botteghino, altrimenti comunicheranno la volontà di ricevere un bonifico per la restituzione della somma.