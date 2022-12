A Santeramo in Colle il Ballo dell'Elfo Debuttante di Una Rosa Blu per Carmela Odv

La musica coinvolgente dei Walkman Rock Live, con i migliori successi della storia del Rock, l’esibizione dei piccoli che hanno partecipato al laboratorio creativo degli Elfi, la consegna dell’attestato ufficiale di “Elfo Speciale”.

Un momento magico per i bambini (e non solo), che l’associazione Una Rosa Blu per Carmela ha deciso di celebrare con un appuntamento da non perdere. Grandi protagonisti i bambini che, partecipando dal 12 al 16 dicembre al Laboratorio Creativo degli Elfi, si sono cimentati in giochi e lavoretti per la realizzazione di tante piccole opere ispirate al mondo e alla magia del natale.

L’appuntamento è per giovedì 22 dicembre, alle ore 19:30, nel parco giochi in via Stazione a Santeramo in Colle.

Ad attendere grandi e piccini, gli Elfi e Babbo Natale che per l’occasione si concederanno all’obiettivo dell’Elfo Reporter per l’iniziativa “Fatti un S’Elfo”.