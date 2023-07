Il Cabaret per riflettere sulla violenza contro le donne, nel quartiere San Pio di Bari arriva il progetto “Second Life”

Una risata per riflettere, una risata per entrare a fondo nella piaga della violenza agita dagli uomini sulle donne. Il rapporto tra uomo e donna sarà al centro dello spettacolo “Cabaret” di e con Daniela Baldassarra che si terrà domani giovedì 13 luglio alle 21.00 nel cortile interno dell’Accademia del cinema ragazzi in Piazzetta Eleonora 1, nel quartiere San Pio di Bari. Non un posto scelto a caso, ma un quartiere fragile in cui si incrociano vite difficili, sentimenti forti, reazioni spesso ancora più forti.

Lo spettacolo rientra nelle attività del progetto “Second Life” realizzato, con il sostegno di Fondazione con il Sud, da una rete di soggetti che hanno a cuore il benessere e il ben-essere delle donne vittime di violenza e che lavorano per far emergere e accompagnare un maggior numero di donne vittime di violenza maschile al recupero della propria autostima e dell’autonomia economica. Capofila del progetto è l’APS G.I.R.A.F.F.A. che fa parte della rete REAMA di Fondazione Pangea Onlus e partecipa al progetto REAMA Reloaded, co-finanziato dall’Unione Europea per 9 centri antiviolenza dislocati in 8 differenti regioni del Centro-Sud Italia .

Il progetto “Second Life” punta al cambiamento culturale: dalla condivisione delle modalità di accoglienza al linguaggio.