Ultima tappa per Trentadate, nel Castello svevo di Bari in scena lo spettacolo teatrale “Non abbiate paura”

Tappa finale per il festival Trentadate, palcoscenico di promozione artistica e culturale pugliese.

30 appuntamenti di qualità dal 30 giugno scorso hanno infiammato l’estate in 15 differenti luoghi della cultura, tra Castelli, Musei e Parchi Archeologici, incontrando i gusti di un vasto pubblico e facendosi occasione privilegiata di intrattenimento per cittadini e turisti.

Con un bilancio molto positivo cala il sipario sull’edizione numero zero della rassegna culturale di musica e teatro, non prima, però, di aver mostrato il meglio di tutti gli appuntamenti.

Il cartellone del Trentadate, frutto dell’accordo di programma tra la Direzione Regionale Musei Puglia e il Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, saluta il pubblico sabato 30 luglio quando, a partire dalle 20.30, nel Castello svevo di Bari andrà in scena lo spettacolo teatrale “Non abbiate paura” di Francesco Niccolini con Luigi D’Elia, per non dimenticare quello che accadde in Italia nel marzo del 1991, quando nell’arco di tre giorni ventimila cittadini albanesi in fuga dal loro paese, in cerca di libertà e di una vita nuova, sbarcano in Puglia.

In quella stessa occasione, sulla torre San Francesco del Castello sarà proiettato in loop un video rappresentativo del festival; omaggio alla immersività dei concerti e degli spettacoli teatrali portati in scena su palcoscenici insoliti, che hanno regalato ancor più fascino a siti già carichi di pregio.

Un dialogo artistico-culturale avviato in un momento di grande fermento turistico.