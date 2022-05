Lo spettacolo '"Qui non si vendono più bambole" in scena al Scientifico Statale Fermi

Nella giornata di lunedì 23/05/2022, in occasione del trentennale dalle stragi di Capaci e via D’Amelio, presso l'auditorium del Liceo Scientifico Statale Fermi andrà in scena:" "Qui non si vendono più bambole".

Una pièce teatrale inspirata al romanzo “Per questo mi chiamo Giovanni” di Luigi Garlando. In scena 13 allievi dell’Accademia Oltrepalco Ricerche Teatrali, con la Regia di Rossella Amoruso, che ripercorreranno la storia della vita di Giovanni Falcone e il suo impegno nella lotta alla mafia.

L'evento, nato dall'iniziativa dell'Accademia Oltreplaco Ricerche Teatrali e del CIMEPE - Centro interdipartimentale di ricerca, formazione e mediazione pedagogica dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro, vuole favorire un momento di riflessione sul tema della legalità e sull’imprescindibile ruolo della scuola in questo percorso della memoria.