Al Teatro Mercadante di Altamura in scena lo spettacolo di danza contemporanea "Silent poets"

Un progetto coreografico, uno spettacolo di danza contemporanea unico ed emozionante in scena sabato 26 febbraio, alle ore 21, al Teatro Mercadante di Altamura, nell'ambito della rassegna "Metamorphosis - Passato, presente, visioni" (con direzione artistica di Vincenzo Cipriani) e della stagione "Rinascimento".

"Silent Poets" analizza ed elabora i parametri dei disturbi delle patologie “borderline”: l’assenza di confine tra nevrosi e psicosi, caratterizzato da una pervasiva instabilitaÌ delle relazioni interpersonali, dell’immagine di seì e dell’umore, dei sentimenti cronici di vuoto e di abbandono. Mettere al cuore della ricerca coreografica “soggetti” spesso interpretati come “folli” o fuori dalle righe e quindi socialmente incompresi, a volte scaturendone interesse e a volte disturbo.

Questo lavoro riflette la fragilitaÌ delle dinamiche umane restituendo allo spettatore un fotogramma. In un linguaggio fisico e ritmico, il corpo eÌ veicolo di energia pura e lo spazio come luogo di reazione. La visione dell’azione quadri-frontale tende ad inglobare il pubblico all’energia incalzante del danzatore. In uno spazio limitato, l’azione crea un universo labirintico, senza uscita.

Uno spettacolo che s'ispira anche alle personalità di grandi artisti come Jenis Joplin e Jim Morrison.

Il progetto eÌ accompagnato da una composizione inedita musicale free-jazz-rock.

Info e prenotazioni: 0803101222 (anche WhatsApp) - Prenotazioni: Box Office (via dei Mille, 159, Altamura) - Biglietti in vendita online su Vivaticket - Email: info@teatromercadante.com