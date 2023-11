'Non tutti sanno che…on air!', lo spettacolo di danza e acrobatica di Elisa Barucchieri al Teatro Traetta di Botnto

Nuovo appuntamento della stagione teatrale 2023/2024 del Teatro Traetta di Bitonto, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Domenica 19 novembre salirà sul palco la compagnia ResExtensa con Non tutti sanno che…on air!, lo spettacolo di danza e acrobatica ideato e diretto da Elisa Barucchieri (sipario ore 18.00). Lo spettacolo sarà in replica come matinée per le scuole lunedì 20 novembre.

Non tutti sanno che…on air! è un racconto, un viaggio, una scoperta, che porta a visitare i meandri complessi, colorati e inaspettati della creazione artistica: come si arriva a decidere che una cosa vada bene piuttosto che un’altra? Come si inventa, e cosa si combina per arrivare a uno spettacolo compiuto, pronto da presentare al pubblico?

Ecco a voi un “dietro le quinte” che permette allo spettatore di vedere altri aspetti e altri punti di vista, solitamente nascosti. E, nel viaggio, si scopriranno insegnamenti e aneddoti indimenticabili dei grandi maestri.

INFO

Teatro Tommaso Traetta

Largo Teatro, 17 Bitonto

Tel. 080.3742636