Spettacolo 'Leopardi e le stelle' e osservazione ai telescopi di ammassi di stelle, nebulose e galassie

Venerdì 5 Luglio dalle ore 20:00 alle ore 21:00 presso il Planetario di Bari la poesia incontra l’astronomia con lo spettacolo di teatro-scienza “Leopardi e le Stelle”.

Nell’ambito dei festeggiamenti dell’anniversario della nascita del grande poeta, l’evento ha ricevuto il prestigioso patrocinio del Centro Nazionale Studi Leopardiani di Recanati.

Lo spettacolo alterna liriche famose che esprimono un contenuto astronomico, come L’Infinito, Alla Luna, Le Ricordanze, ad interventi multimediali che illustrano didatticamente la struttura dell’universo, il significato delle costellazioni, la formazione degli astri, in un gioco di immagini e parole.

Ticket € 8,00 per adulti e bambini (lo spettacolo è orientato ad pubblico adulto)

I docenti di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado entrano gratuitamente mostrando una qualsiasi certificazione.

Prenotazione obbligatoria tramite mail a bariplanetario@gmail.com solo per informazioni 3934356956



Sabato 6 Luglio dalle 21:00 alle ore 22:30 osserveremo direttamente il cielo stellato con i telescopi professionali dal prato del Planetario di Bari.

Dopo una breve presentazione all’interno del planetario incontro all’esterno per osservare ammassi di stelle, nebulose e galassie con i nostri telescopi.

Ticket € 8,00 per adulti e bambini con pagamento direttamente al botteghino del planetario.

L’ingresso è gratuito per i bambini con età inferiore ai 4 anni previa esibizione di un documento di riconoscimento.