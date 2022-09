A Rutigliano una serata dedicata alla lotta contro le mafie “Pizzo, canti di denuncia”

Serata dedicata alla lotta contro le mafie – martedì 4 ottobre alle ore 20:30 nel chiostro di Palazzo San Domenico a Rutigliano – con “Pizzo, canti di denuncia”, progetto/spettacolo dell’attore siciliano Riccardo Lanzarone con musiche di Fabio Gesmundo. L’evento è organizzato dall’associazione culturale Local Frames con la partecipazione di Libera contro le mafie - presidio di Rutigliano e il partenariato del Comune di Rutigliano.

Nato dal fortunato e prezioso incontro tra Riccardo Lanzarone e il comitato ADDIOPIZZO, “Pizzo, canti di denuncia” è uno spettacolo a leggio impreziosito dalla musica dal vivo di Fabio Gesmundo. Una lettura scenica sonorizzata in cui l’attore/interprete – partendo dalle parole di Libero Grassi, il primo a denunciare il proprio estorsore – racconta storie quotidiane di sopravvivenza alla mafia che comprendono anche quelle di centinaia di commercianti, imprenditori e lavoratori che negli ultimi anni stanno sempre più chiudendo le porte al business del racket. Cos’è successo dalla prima denuncia di Libero Grassi a oggi? Come sono cambiate le logiche mafiose per il controllo dei quartieri? Perché si paga ancora il pizzo? Domande che trovano una risposta, dunque, in questo spettacolo che racconta il mondo del racket in Italia con l’obiettivo di sensibilizzare e diffonderne la lotta.

Local Frames è un’associazione culturale vincitrice del bando PIN - Iniziativa promossa dalle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI. Si occupa di valorizzare le idee creative attraverso la cultura dei luoghi come cornice per la creazione di nuove sinergie artistiche.

MARTEDÌ 4 OTTOBRE | ORE 20:30

Chiostro Palazzo San Domenico - Via L. Tarantini, 28 (Rutigliano)

PIZZO, CANTI DI DENUNCIA di Riccardo Lanzarone

Ingresso: euro 5

Info e prenotazioni: 349 3984110 - 3316644815 - 3935704037