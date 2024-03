Si ritorna al Planetario di Bari per viaggiare virtualmente nel cosmo ed osservare direttamente il cielo stellato con i telescopi: Sabato 9 marzo dalle ore 18:00 alle 19:00 spettacolo di astronomia “Viaggi Spaziali”. Si partirà dal Sistema Solare per un nuovo entusiasmante viaggio per grandi e piccoli sino ai confini dello spazio e del tempo: "Ammireremo la bellezza della struttura della Via Lattea, attraverseremo le coloratissime nebulose dalle quali nascono le stelle e conosceremo la fine del nostro Sole - dicono gli organizzatori - al termine dello spettacolo se il meteo lo permetterà osserveremo al telescopio dal prato del planetario la nebulosa di Orione, le Pleiadi e Giove".

Ticket € 8,00 per adulti e bambini con pagamento direttamente al botteghino del planetario.

Per i bambini al di sotto dei 4 anni l’ingresso è gratuito previa presentazione della tessera sanitaria.



bariplanetario@gmail.com per informazioni 3934356956