"Street Beatles"con il Cikale Comic Vocal Trio nella piazza del Redentore di Bari

La prima edizione della rassegna Bari Leggera, curata dalla Compagnia Malalingua, con la direzione artistica di Marco Grossi prosegue, mercoledì 24 luglio , alle 20.30, nella piazza del Redentore di Bari con “Street Beatles” di e con il Cikale Comic Vocal Trio, formato da Anna Marcato, Isabella Girardini e Beatrice Niero.

Può succedere che nell’anno della celebrazione di Kafka tre blatte subiscano una “metamorfosi” al contrario? Che si aggirino per la città prendendo in prestito le strofe del gruppo britannico più famoso al mondo? Mescolando musica, clownerie, grottesco, “Street Beatles”, affronta con sagace ironia, il paradosso dell’assurdo, come un tributo alla letteratura umoristica e alla canzone britannica. Il Cikale Comic Vocal Trio propone un lavoro sul buffone contemporaneo attraverso il repertorio dei Beatles arrangiato per tre voci e strumenti originali, un jukebox itinerante capace di coinvolgere il pubblico.

Anna Marcato, Isabella Girardini e Beatrice Niero da anni lavorano nella ricerca comico musicale. Sono state ospiti in numerosi festival con lo spettacolo “HoStress” e collaborano con gli assessorati alla Cultura di diverse città portando il progetto “Cantagiro per la città” (una visita guidata che unisce narrazione, comicità e storia dell’arte).

Allo spettacolo è abbinato il laboratorio "Street Beatles" in collaborazione con Cooperativa Aliante, tenuto da Abra Lupori.