Assud per Le due Bari, al via la terza edizione con “I giorni dello swing”

Da giovedì 11 luglio a mercoledì 25 settembre, in otto quartieri della città di Bari, si svolgerà la terza edizione di Assud, la rassegna organizzata dall’associazione Al Nour, vincitrice del progetto “Le due Bari”, finanziato con i fondi Poc Metro 2014-2020 e diretta artisticamente da Loredana Paolicelli e Angela Cataldo, che proporrà una serie di concerti, spettacoli, laboratori e momenti di socialità.

Questa rassegna itinerante prevede 8 spettacoli dal vivo e 9 tra laboratori e guide all’ascolto, che si terranno in diversi rioni del capoluogo pugliese con l’obiettivo di generare un processo di rivitalizzazione delle periferie coinvolgendo l’intera comunità: così i luoghi scelti diventeranno spazi di apertura e accoglienza delle diversità, piazze temporanee di incontro dove costruire relazioni e ritrovare legami di appartenenza e socialità attraverso la musica, la danza, il teatro e l’arte.

La kermesse, che tra gli altri vedrà la partecipazione di artisti del calibro del violinista Alessandro Quarta e della cantante Badrya Razem, partirà l’11 luglio dal quartiere Santo Spirito di Bari con lo spettacolo “I giorni dello swing” e proseguirà sei giorni dopo con la prima regionale de “La Hora Azul” alla Casa di Pulcinella. Nella prima settimana di agosto, a Torre a Mare, ci saranno il concerto “Dronedaria” e il laboratorio “We all makes music”, mentre a Japigia si terrà il concerto “Five Elements”, opera prima di Alessandro Quarta. Tra gli altri appuntamenti in programma ci saranno il concerto “Cardiologia” (6 agosto), il progetto di Giuliano Ciliberti "Jaz for zero” (15 agosto) e, a settembre, le prime nazionali dello spettacolo di musica e danza “Musiche tra le due Americhe” e del concerto “Love&Peace” con Saria Convertino, Loredana Paolicelli e Cinzia Eramo.