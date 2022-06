Con grande consenso di pubblico e critica e reduci del grande successo ottenuto con ben 8 repliche al teatro Niccolò Van Westerhout di Mola di Bari nel mese di maggio 2022 ritorna in scena lo spettacolo teatrale “FARA’ GIORNO” venerdi 19 e sabato 20 Agosto presso il CHIOSTRO DI SANTA CHIARA a Mola di Bari.

“Quando un’opera riesce a farti sorridere e commuovere allo stesso tempo è un capolavoro perché rappresenta l’essenza della vita stessa, uno spettacolo meraviglioso da non perdere”, “ Farà giorno non è solo uno spettacolo da vedere ma un’esperienza da vivere…se puoi, fatti questo dono ,“Grazie per questa meraviglia che ci proponi a teatro. E’ stata una carezza per il cuore…fatevi un regalo e non rimandate: andate a vedere “Farà giorno” e fidatevi, qualche raggio di luce vi illuminerò il cuore”, “Quando a recitare è il cuore l’interpretazione è vera ed emozionante”, “Siete riusciti a tenermi incollata per tutto il tempo, a farmi sorridere ed emozionarmi tantissimo, ma soprattutto mi avete trascinato nella meravigliosa storia raccontata in maniera eccellente”, “ Grazie per questa nuova proposta teatrale che costituisce un’esperienza emotiva davvero intensa, che ci eleva e ci riconduce al potere terapeutico di quell’unico sentimento in grado di generare vita nuova in noi e attraverso noi”, “ Appassionante, travolgente, commovente: un confronto tra generazioni attraverso un’interpretazione intesa e coinvolgente dal primo all’ultimo istante. Chapeau”, “Consiglio vivamente di andare a vedere lo spettacolo “Farà giorno” per chi non lo avesse ancora fatto. Un mix di emozioni ben dosate tra loro unito a una trama che ha come tema principale lo scontro/confronto tra generazioni differenti. E’ un’esperienza che va vissuta e non raccontata”, “Non me l’aspettavo, il teatro ti fa dire anche questo….ancora un applauso agli attori, bravissimi”, “ Temevo di annoiarmi, di assistere al solito teatro di prosa, invece ne esco piacevolmente sconvolta. Accattivante, energico, ironico, riflessivo, commovente. Uno spettacolo nello spettacolo…meraviglioso”, sono solo alcune recensione da parte degli spettatori che hanno assistito allo spettacolo.

“Farà giorno” scritto da Menduni e De Giorgio è un testo abile e ben intenso e allo stesso tempo ricco di humour, che coinvolge grandi e piccoli e che ci offre uno spaccato di storia italiana attraverso tre generazioni immerso nel senso dell’identità sociale e della storia. I protagonisti sono un vecchio partigiano Renato Battiston interpretato da Maurizio DeVivo, sua figlia Aurora, medico, ex terrorista di sinistra interpretata da Gemma Ingravallo, e un giovane fascistello di borgata, Manuel interpretato da Raffaele Fracchiolla, Tutti e tre i protagonisti nell'interagire tra di loro scoprono le proprie debolezze, le paure, l'orgoglio, e ciascuno impara e insegna.

Produzione “Tuttinscena Cultura e Spettacolo” in collaborazione con il Comune di Mola di Bari. FITA e AICS, con la direzione del regista Vito Rago.

CHIOSTRO SANTA CHIARA – Mola ore 21.00

Venerdi 19 - Sabato 20 – AGOSTO 2022



