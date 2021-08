'Mio fratello rincorre i dinosauri' in scena all'Arena Kismet: un racconto di fratellanza e disabilità dedicato ai giovani spettatori

Nuovo appuntamento per i giovani spettatori della rassegna Arena Kismet per le famiglie, in programma giovedì 5 agosto nell'Arena Kismet, lo spazio all'aperto da 200 posti al Teatro Kismet di Bari (Strada San Giorgio martire, 22 F).

Giovedì 5 agosto alle ore 21 è in programma l'appuntamento dedicato alle famiglie e al pubblico dei più piccoli, Mio fratello rincorre i dinosauri' con Christian Di Domenico (produzione Arditodesìo). Una storia commovente che racconta la disabilità attraverso la voce di Giacomo, che descrive il rapporto con il fratello Down Giovanni. Christian Di Domenico ha voluto raccontare questa storia dopo avere letto l’omonimo libro di Giacomo Mazzariol, best seller Einaudi. Perché Christian è padre e anche lui, come tutti coloro che hanno figli, si sono chiesti un giorno: “e se mio figlio nascesse con un cromosoma in più?” Uno spettacolo che non dà risposte, ma apre e affronta il tema della disabilità con delicatezza e con candore, con simpatia, senso dell’umorismo ma anche con la consapevolezza che avere un figlio Down può diventare un problema. (Biglietto 5 euro, acquistabile sul circuito Vivaticket).

Prosegue così la programmazione della rassegna 'Speciale Puglia sotto le stelle', la stagione estiva di Teatri di Bari, realizzata in collaborazione con Fondazione Sat e a cura di Teresa Ludovico.

Per informazioni: 080 579 76 67 – 335 805 22 11 oppure botteghino@teatrokismet.it. Botteghino del Teatro Kismet attivo dal martedì al venerdì ore 10.30 -12.30 / 16.30-19 e due ore prima dello spettacolo. Chiuso il lunedì. Tutte le info sulla rassegna 'Speciale Puglia sotto le stelle' su www.teatridibari.it

