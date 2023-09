Spettacolo “Waterfront” a San Girolamo organizzato da ResExtensa Dance Company e Artemisia Teatro

Un doppio appuntamento per venerdì 8 settembre organizzato da ResExtensa Dance Company e Artemisia Teatro nell’ambito del progetto comunale Le due Bari, per una serata straordinaria dedicata alla riflessione sulla natura umana e civile.

S’inizia alle ore 19 a San Girolamo (Waterfront) con lo spettacolo inedito dal titolo “Waterfront”, creato per l'occasione da Elisa Barucchieri. Si esibiranno, in un duo poetico, gli ucraini Katya Dziubenko e Sasha Gangur (già danzatore nello spettacolo di San Nicola) e ci sarà un intervento del gruppo Boogie Down, sostenuto dal Centro di Produzione, per il sostegno ai giovani. Un momento di musica, immagini, meraviglia, con i profumi e le sensazioni del mare, per celebrare quella speciale connessione che lega da sempre la fascinazione umana al mistero del mare.

A seguire, alle ore 21 nel teatro della scuola Duse si tiene un talk interattivo e teatralizzato con il Procuratore Renato Nitti. Durante il talk, moderato dal Procuratore Nitti, saranno affrontati temi cruciali come l'approccio della mafia nell'ambito scolastico, i rischi connessi e le strategie per contrastarli. Gli spettatori avranno l'opportunità di porre domande e partecipare attivamente alla discussione. La teatralizzazione, eseguita da Ernesto Marletta, illustrerà in modo coinvolgente e potente le dinamiche classiche dell'approccio della mafia nell'ambito scolastico. Questa rappresentazione scenica è progettata per sensibilizzare il pubblico, in particolare i giovani, sulle tattiche utilizzate dalla mafia per infiltrarsi nelle istituzioni educative e mettere a rischio il futuro delle nuove generazioni. Il format dell'evento è stato già sperimentato nelle scuole con notevole successo nel coinvolgere i giovani e far loro comprendere i pericoli che possono incontrare.

La partecipazione è gratuita, ma è consigliabile la prenotazione in anticipo per garantire la disponibilità dei posti. Per prenotazioni e ulteriori informazioni, si prega di contattare prenotazioni@resextensa.it