Speziali e gli nft. arte e critica nel nuovo mercato dell'arte

Conoscere un’artista è sempre un’esperienza speciale per chiunque: siamo abituati a vedere ed apprezzare le opere d’arte, ma l’incontro con Andrea Speziali ci fa leggere l'arte contemporanea nell'ambito degli NFT aprendo una nuova finestra nel secolo delle cryptovalute.



L'incontro si terrà giovedì 26 agosto dalle 12:00 alle 14:00 presso il Palace Hotel di Bari nell'occasione di un pranzo insieme all'autore Andrea Speziali. L'ngresso è libero previa prenotazione secondo la normativa Covid via mail: info@andreaspeziali.it o www.andreaspeziali.it



Andrea Speziali NFT: Poliedrico artista scultire, pittore e musicista, critico d’arte, docente di Grafica allo stesso tempo direttore museale prospetta un nuovo mercato dell’arte. Sono diventati molto di moda, con aste di opere d’arte tokenizzati che hanno superato le quotazioni dei pittori più famosi della storia.



Gallery















NFT- Non Fungible Tokens – sono contrapposti ai token fungibili, ovvero ai token che non hanno un’individualità specifica e che possono essere sostituiti con altri token dello stesso genere. Ne parlerà lo stesso Speziali che ha già anticipato a Bari una grande mostra intitolata "Inedito Novecento" calenderizzata per dicembre in via di definizione in zona porto.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...