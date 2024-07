Lo spettacolo "Spaidermen" con Giacomo Dimase al Teatro Babilonia di Molfetta

Una storia vera con cattivi che sono anche buoni e buoni che sono anche sempre un po’ cattivi. Una storia personale che diventa il racconto di tutti. “Spaidermen” di e con Giacomo Dimase, una produzione di Armamaxa Teatro, con la cura della drammaturgia e della messa in scena di Enrico Messina, porta al festival Trame Contemporanee (direzione artistica di Marianna de Pinto e Marco Grossi) la storia di tutti i bambini e adolescenti invisibili. Realizzato con il sostegno di TRAC - Teatri di Residenza Artistiche Contemporanea e selezionato nell’ambito del laboratorio di Narrazione di Montagne Racconta 2020, lo spettacolo già sold out andrà in scena lunedì 8 luglio alle 21 al Teatro Babilonia di Molfetta (via San Gioacchino 1).

BARI, 2001. Un bambino bianco bianco, t-shirt gialla e zaino in spalla, si incammina come ogni mattina verso scuola. La strada pero? e? piena di pericoli, alcuni più “cattivi” di altri. Ma il bambino bianco bianco questo lo sa, l’ha imparato a sue spese l’anno prima. Ed ora ha un piano.

BARI, 2021. Un giovane uomo bianco bianco, camicia e valigetta da lavoro in mano, si incammina verso la scuola dove insegna. Nella scuola pero? ci sono i grandi più grandi di lui, alcuni più “cattivi” di altri. Il giovane bianco bianco questo l’ha imparato di recente, quando ha letto in classe un libro “non adatto”. Ed ora dovrà trovare il coraggio di mettere da parte strategie e paure passate. In nome di tutte “le piccol-e Spider-man” e “i piccol-i Els-a”.

Spaidermen

di e con Giacomo Dimase

Luci - Paolo Mongelli

Cura della drammaturgia e della messa in scena - Enrico Messina

Produzione Armamaxa Teatro

realizzato con il sostegno di Trac - Teatri di Residenza Artistiche Contemporanea selezionato nell’ambito del laboratorio di narrazione di Montagne Racconta 2020