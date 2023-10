"SPORTDAY-Niente sfide, solo atleti" la manifestazione organizzata da CSV San Nicola Odv e Decathlon

Etica morale, lealtà verso i propri compagni, spirito di squadra, conoscenza di sé stessi, accettazione dei propri e degli altrui limiti, disciplina, rispetto: in una sola parola, Sport.

Decathlon e Centro di Servizio al Volontariato San Nicola uniscono le forze nella comune consapevolezza che l’etica sportiva – intesa nella sua accezione più pura – possa rappresentare un modello di vita, un atteggiamento da adottare in tutte le sfere del quotidiano. E non solo su un campo da gioco.

Ecco perché giovedì 26 ottobre, a partire dalle ore 9:30, circa 150 studenti si riuniranno nel Palamartino di Bari (Via Napoli 260, ingresso struttura Via Anita Garibaldi, 3) per trascorrere insieme una giornata all’insegna del gioco e dell’unione. “Sportday – Niente Sfide, solo Atleti”, è l’evento nato per favorire l’incontro e l’aggregazione tra ragazzi con e senza disabilità, un momento per avvicinarsi all’idea – divertendosi – che la valorizzazione delle specifiche peculiarità e il rispetto dei propri compagni è il vero segreto delle squadre vincenti. Questa mattina la conferenza stampa di presentazione dell’evento nella sala Giunta del Comune di Bari. All’incontro sono intervenuti gli assessori allo Sport e al Welfare, Pietro Petruzzelli e Francesca Bottalico, il presidente e il direttore del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola Rosa Franco e Alessandro Cobianchi e Stefano Valente, direttore Decathlon Bari - Modugno.

Si parte alle 9:30 del mattino. Ad accogliere gli studenti all’interno della struttura, insieme all’assessore comunale allo Sport Pietro Petruzzelli, ci sarà l’attore Antonio Stornaiolo che ha accettato con entusiasmo l’invito.

Gli studenti presenti avranno la possibilità di misurarsi e divertirsi nelle discipline del Baskin, nel calcio per non vedenti, nello showdown, nella pallavolo da seduti, nell’handbike, nella scherma in carrozzina e in quella per non vedenti.

“Sportday – Niente Sfide, solo Atleti” è un evento realizzato grazie alla partecipazione delle associazioni: ASD UIC Bari, AGE Trani, ASD Fortitudo Trani, ASD Franco Ballerini, Club Scherma Bari ASD.