Springfield 2022 - birra - panini - musica

Esiste un momento durante l’anno durante il quale ci piace incontrarci con i publicans delle birrerie e passare due giorni spensierati tra le colline. Quest’anno, finalmente, organizziamo la quarta edizione di Springfield ~ birra, panini e musica.



Le date sono sabato e domenica 10 e 11 settembre presso masseria Torre Lunga alta in Contrada Femmina Morta a Putignano.

Esiste un ampio e vario mondo delle birre e Springfield è il nostro villaggio nel quale potrete incontrare e conoscere questo fantastico mondo semplicemente passeggiando tra i vari banconi, chiedendo informazioni e curiosità, assaggiando e provandole.



Ecco chi troverete dietro ai banconi:

Birranova, Triggianello

Lieviteria, Castellana Grotte

Statt, Rutigliano

Tana del Luppolo, Monopoli

Attenti al Luppolo, Noci

Fratelli di Pinta, Martina Franca

Tabir, Taranto

Birreria Oi!, Putignano



Inoltre, troverete anche i vini di " A stare" di Giovanni Petruzzi e di " Masseria la Cattiva".



Ovviamente, ci sarà la possibilità di mangiare

Coopera

Ass. Fungiari



Attenzione! Per bere e degustare le birre occorrerà dotarsi del bicchiere e sacchetto all'entrata.



sabato 10 settembre

dalle ore 19:30

DARIO COLA & DEBORA RUSSO music selection warm up

SABRINA DE MITRI live (solo sax & effects)

BUCKWISE live (indie electro folk)

RAIS dj set





domenica 11 settembre

dalle ore 19:30

VINCENZO MEMBOLA music selection warm up

NICOLA BOREALE live (sitar & oud)

SEBASTIANO LILLO live (blues rock)

NICKY PEZZOLLA swing dj set





Il costo all'entrata nel villaggio è di 5 euro a testai parcheggio costa 2 a macchina.