"Springfield", il villaggio delle birrerie e dei brewpub artigianali della Puglia a Putignano

Quest'anno ritorna "Springfield", il villaggio delle birrerie e dei brewpub artigianali della Puglia, organizzato come ogni anno dalla Birreria Oi di Putignano.

Da venerdì 8 a domenica 10 settembre nella splendida Masseria Torrelunga in Contrada Femmina Morta di Putignano la sesta edizione della festa di chi produce la birra e la vende.

Il format resta il solito: tre giorni di incontri e di bevute con i publicans delle birrerie pugliesi, tanta buona musica e stand gastronomici per tutti i gusti: ben 8 birrerie, 5 stand food e 3 artisti a serata allieteranno l'aia della Masseria.

Tra i brewpub ci saranno Fratelli di Pinta da Martina Franca, Attenti al luppolo da Noci, Birreria Oi da Putignano, La Bodega de Angelina e Lieviteria da Castellana Grotte, Statt da Rutigliano, La tana del luppolo da Monopoli e Beerteller da Bari. Per il food ci saranno le postazioni delle frittelle semplici e farcite, le patatine fritte e flauti a cura dell’Ass. Putignanese Funghi APS, la brace a cura di Marchio Murgia, i panzerotti a cura di Sandra Rizzi e La Querceta: caciocavallo impiccato salumi e formaggi.

Il calendario artistico prevede per venerdì 8 i djset di Dj7' e Ciccio Vinella e il live della band randagia "I Fanfarròni", sabato 9 toccherà ai djset di Disco Bizzarro e Michele Costante con il live della band funk napoletana "The Funkin' Machine" mentre domenica 9 si chiude il weekend con il live di un artista nazionale a sorpresa che tributerà l'80° compleanno di Lucio Dalla, il live della band rock n'roll "The Rumblers" e il djset finale di Dario&Debora.



Domenica, invece, dalle 17.00 alle 23.00 sarà ospitato il 5° JOB DAY organizzato da Quasar:

L'incontro verterà sul tema: "Produzioni artigianali Food & Beverage: competenze e opportunità professionali".

La direzione artistica è a cura di Antonio Conte e la collaborazione tecnica del consorzio IMAKE. Evento supportato da Faniuolo Illuminazione, Marker Adv, Tech 3.0, Green Oil, Quasar, Lalla con il patrocinio del Comune di Putignano.





Il parcheggio è gratuito.