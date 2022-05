Grande finale di Sprint School e inizio in Fiera del Levante di Hackathon Copernicus

Continua con successo Sprint Lab, il programma di sviluppo dinamico mirato alla costruzione di un collegamento virtuoso e concreto tra imprese innovative, formazione e mondo del lavoro. Strutturato con percorsi formativi innovativi sviluppati secondo la regola del learning by doing. Ideato e ospitato da Impact Hub Bari, innovativo spazio di coworking nel cuore della Puglia, Sprint Lab è coordinato tramite un board di regia formato da aziende partner che hanno scelto di investire sull’incubazione delle competenze, dei talenti, e delle professionalità: Megamark, Planetek Italia, Fondazione Vincenzo Casillo, Master Italy, Programma Sviluppo e ITS Logistica Puglia, e con il patrocinio del Comune di Bari.

I due prossimi appuntamenti con la Sprint School e l’Hackathon Copernicus.

Venerdì 20 maggio c’è la grande finale di Sprint School. Oltre 300 studenti delle classi di terzo, quarto e quinto superiore - in particolare degli istituti tecnologici De Viti De Marco di Triggiano e Valenzano; dell’istituto Tannoia di Corato; del liceo Cartesio di Triggiano; e dell’istituto Panetti – Pitagora di Bari -che negli ultimi tre messi hanno frequentato l’innovativo percorso di formazione per un totale di 30 ore si sfideranno presentando ad una giuria di esperti (imprenditori/imprenditrici, startupper, docenti universitari, Program Manager del nostro incubatore certificato Sprint Factory e giornalisti) la loro idea innovativa. Ogni scuola ha a disposizione 5 minuti per conquistare i giurati. Tra tutti i team ascoltati, ne verranno selezionati 6 che accederanno alla super finale pomeridiana in cui verranno selezionate 3 idee vincitrici che potranno accedere al percorso di pre-incubazione Startup Challenge Camp, per poter proseguire nello sviluppo della loro idea imprenditoriale.

Un'esperienza formativa unica che rimane nel cuore dei ragazzi che partecipano e dei loro docenti, nonché un segnale importante di quanto la scuola che decide di inserire il programma nel proprio percorso, abbracci i temi della digitalizzazione e dell’innovazione. Sprint School è un percorso che aiuta gli studenti ad apprendere nuove competenze tecniche e trasversali per scoprire in cosa sono davvero bravi, grazie alla possibilità di sperimentare in un luogo sicuro e toccando con mano cosa significa realizzare un’idea di business.

Dal 27 al 29 maggio Sprint Lab e Planetek Italia per il quarto anno consecutivo presentano Hackathon Copernicus: tre giorni per creare innovative idee di business per risolvere la sfida del Cambiamento Climatico e diminuirne gli effetti sulle zone costiere, usando le immagini e i dati messi a disposizione dai satelliti del programma Copernicus dell’Unione Europea.

Partendo da qui, sviluppatori di software, grafici, designer e giovani innovatori da tutte le parti d’Italia si incontreranno per sfidarsi nel realizzare applicazioni basate su dati e servizi dei satelliti Copernicus e lavoreranno con il supporto di coach esperti in sviluppo business e in GIS e Osservazione della Terra. L’hackathon è una metodologia di lavoro e approfondimento in grado di rafforzare le soft skills dei partecipanti e divenire un utile strumento di open innovation. L’evento torna finalmente a svolgersi in presenza, dopo la versione online sperimentata con la pandemia. Nell’ultimo weekend di maggio arriveranno 70 talenti da tutta Italia, iscritti alla competizione, e 18 coach da tutta Europa. Le idee verranno presentate davanti ad una giuria di professionisti in ambito aerospazio e business nel pomeriggio di domenica 29 maggio.