A Bari in Fiera del Levante l’undicesima edizione di “Startup weekend”

È in arrivo a Bari il fine settimana più importante che ci sia per trasformare le proprie idee in startup. Oltre settanta gli studenti provenienti da scuole superiori e università del territorio che parteciperanno all’undicesima edizione di “Startup weekend”, la competizione dedicata al mondo delle startup più amata promossa da Techstars in tutto il mondo e inserita a Bari nel percorso formativo di Sprint Lab. Dal 2 al 4 dicembre i giovani talenti del territorio si riuniranno in tre giorni di full immersion per entrare in contatto tra di loro e lavorare insieme allo sviluppo della propria idea di business innovativo provando l’ebbrezza di vedere un sogno trasformarsi in realtà. Un modo per mettere a frutto quello che si studia sporcandosi le mani con un vero progetto imprenditoriale. E facendosi conoscere dai partner dell’iniziativa: aziende virtuose e innovative del territorio dove già altri partecipanti di passate edizioni hanno trovato lavoro anche grazie a quello che avevano fatto nel corso della competizione.

Guidati da 15 coach provenienti da tutta Italia, tra cui startupper, esperte/esperti in sviluppo business, marketing, sviluppo, growth hacking e spin off innovative, i partecipanti svilupperanno nuove competenze divertendosi lavorando in modo pratico per realizzare un’idea e formandosi con i diversi incontri con i professionisti presenti pronti a svelare informazioni e segreti fondamentali per entrare nel mondo del business, del marketing, dell’innovazione e della tecnologia dalla porta principale.

Dodici i giudici, scelti tra imprenditrici e imprenditori, startupper e docenti delle Università del territorio pronti a scoprire se i partecipanti hanno la stoffa per creare una startup e diventare imprenditori di successo. E poiché si tratta di una competizione non possono mancare i premi.

Con Startup Weekend Bari il bottino è davvero interessante. Il primo classificato infatti si aggiudicherà un premio del valore di 2.700€ con membership Hub 50 della durata di 6 mesi ad Impact Hub Bari, tre mesi di consulenza professionale per lo sviluppo della startup, l’accesso al percorso di pre-incubazione dello Startup Challenge Camp e una consulenza per la costituzione formale della società. Al secondo classificato spetta invece un premio del valore di 1.500,00 € comprendente una membership Hub 50 della durata di 3 mesi da Impact Hub Bari, tre mesi di consulenza professionale per lo sviluppo della startup e l’accesso al percorso di pre-incubazione Startup Challenge Camp. Il terzo classificato riceverà invece un premio del valore di 850,00 € con una membership Hub 25 della durata di 3 mesi da Impact Hub Bari e l’accesso a Startup Challenge Camp.