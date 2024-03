'Lo Spundrone' sketch show in vernacolo e in lingua ad Acquaviva delle Fonti

AncheCinema, in collaborazione con il Comune di Acquaviva delle Fonti e con il Nuovo Teatro Popolare di Bari presentano lo spettacolo comico (spettacolo teatrale fuori stagione) Lo Spundrone, sketch show in vernacolo e in lingua con la regia di Gennaro De Santis. Gli interpreti: Gennaro De Santis, Maria Paola Cozzi, Giovanni Delle Foglie, Rosa Ungaro e con la partecipazione di Federico De Santis (età 8 anni). Lo spettacolo andrà in scena sabato 9 marzo alle 20.30 al Teatro Comunale Luciani di Acquaviva delle Fonti.

Lo spettacolo prende il nome dalla forma italianizzata de “U spundron”, che in dialetto barese indica un oggetto robusto e appuntito, in grado di pungere e perforare. Infatti lo spettacolo, composto da sei sketch indipendenti, si pone come obiettivo, oltre il semplice far ridere, quello di punzecchiare aspetti della società e del costume, in modo da fare anche riflettere lo spettatore.

Gag e battute sono studiate nel dettaglio, con ritmo veloce e scorrevole. Si utilizza come lingua prevalente l’italiano, con inflessione barese e un uso moderato del dialetto, per rendere facile la comprensione anche a chi non ne fa regolarmente uso. A parte sparute e limitate occasioni, non sono utilizzate parolacce e le volgarità sono pressoché assenti, seguendo una linea di comicità pulita, adatta a spettatori di tutte le età, dai bambini agli anziani.

Nuovo Teatro Popolare di Bari

Il Nuovo Teatro Popolare di Bari (NTP), nasce nel 2017, fondato da Gennaro De Santis, attore, commediografo e regista teatrale, con l’intento di portare un rinnovamento al teatro dialettale barese.

Avendo riscontrato un allontanamento dei giovani dalle tradizioni e dal linguaggio del teatro popolare, la compagnia decide di proporre un'evoluzione sia nella forma che nei contenuti dello spettacolo barese.

Il linguaggio barese è notoriamente molto comico e spontaneo, ma le storie raccontate dagli autori contemporanei sono le stesse da decenni, con canovacci classici e riferimenti nei quali i giovani non si identificano più.

Per questo il Nuovo Teatro Popolare di Bari, tramite l’originalità dei testi e la freschezza generazionale degli interpreti, ha prodotto non solo commedie, ma anche spettacoli a sketch, con un dialetto barese presente ma comprensibile e che non è il motore principale della narrazione, ma il suo strumento. Con storie che non parlano più di avvenimenti o situazioni di 40 o 50 anni fa, ma di avvenimenti attuali, come la disoccupazione, i rapporti moderni e i problemi di oggi.

INFO SPETTACOLO

costumi: Nuovo Teatro Popolare di Bari

musiche: Gennaro De Santis

durata: 120 min. circa (2 parti)

sabato 9 marzo 2024 | ore 20.30

Teatro Comunale “Sebastiano Arturo Luciani”

Piazza Vittorio Emanuele II - Acquaviva delle Fonti (BA)

Biglietti qui: https://anchecinema.18tickets. it/film/14343 e al botteghino

Il botteghino del Teatro Luciani è aperto dalle ore 16.00 nei giorni in cui è programmato un evento.

INFO SMS/WhatsApp 329 64 99 552