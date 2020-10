A Triggiano in scena lo spettacolo musicale “Musica & Parole” della SQuadraccia

Sabato 24 ottobre al Palazzo Rubino Art Cafè di Triggiano (Ba) si terrà lo spettacolo musicale “Musica & Parole” della SQuadraccia formazione composta da Tony Quadrello in voce e alla chitarra acustica, Leo Torres al pianoforte, Michele Errico alle chitarre e Felice di Turi alla batteria.

In un ambiente contingentato, nel quale saranno rispettate tutte le misure di sicurezza per contrastare il contagio da Covid-19, sarà proposta una cena spettacolo nella quale i musicisti proporranno un viaggio intrigante nella musica d’autore italiana.

In attività da oltre trent’anni, Quadrello ha iniziato il suo percorso musicale vincendo il Festival Bari” nel 1987 al teatro Piccinni di Bari. Da qui ha avuto modo di partecipare a altre prestigiose manifestazioni nazionali come “Premio Recanati”, “Multicultura” e “Festival di Castrocaro”, producendo negli anni numerosi brani come cantautore. A seguito del suo soprannome “Quadraccio”, attribuitogli dal suo amico e batterista Felice Di Turi, per il suo modo di scrivere e di intendere la musica, ha dato vita al gruppo musicale “SQuadraccia”. Con i componenti di questa band, in quest’ultimo periodo, Quadrello è a lavoro per un nuovo progetto “Bari Banda” con il quale sta scrivendo brani cantautoriali in vernacolo barese.

La serata si suddividerà in una prima parte dedicata alla cena e la seconda dedicata allo spettacolo, nella quale i presenti dovranno indossare la mascherina, nel rispetto delle norme vigenti.

Palazzo Rubino Art Cafè – Piazza Cavour, 9 – Triggiano (Ba)

Infoline: 3713582645

Inizio spettacolo: 21:00