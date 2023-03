Arriva il St. Patrick's Day al Joy’s Pub di Bari, quattro giorni di musica, amicizia, maschere, foto, gadget, cibo e birra

Ritorna il SAN PATRIZIO a Bari, la ricorrenza festeggiata in tutto il mondo dalle comunità Irlandesi! Il Joy’s Pub, riconosciuto luogo di aggregazione, riporta finalmente a Bari la ricorrenza evento più amata dagli appassionati di musica e cultura irlandese. Dal 16 al 19 marzo, 4 giorni di musica, amicizia, maschere, foto, gadget, cibo e birra verde! Che la Grande festa a Bari abbia inizio!

Si respira finalmente aria di rinascita, di libertà. Abbiamo tenuto duro per uscire meglio che potevamo da un periodo difficile che ha riguardato tutti, nessuno escluso. Che ci ha allontanati, e allo stesso tempo uniti. Ma nel frattempo Siamo diventati una forza che ora vuole solo brillare.

Il ST PATRICK’S DAY è una festa cristiana riconosciuta in tutto il mondo in quanto San Patrizio è Patrono di Irlanda. In tutto il mondo, nelle grandi città, nelle piccole comunità ed in tutti i pub riconosciuti come il Joy’s Pub, non mancano gli eventi, le sfilate in maschera. In tutto il mondo scie verdi di persone festanti colorano da sempre le strade delle città, in un unico infinito abbraccio, fatto di sorrisi, birre verdi, accessori stravaganti e fantasia!

Come da tradizione a Bari, il St Patrick’s Day si festeggia al JOY’S PUB, primo irish pub della città sin dal 1986 ma nell’occasione, il Joy’s Pub promuoverà gli eventi che ha organizzato sia presso la sede invernale che presso la sede estiva di Torre Quetta, il JOY’S PUB ON THE BEACH.

Si inizia dunque giovedì 16 marzo alle ore 21:00 presso la sede invernale del Joy’s Pub (c.so Sonnino, 118/d), con uno degli appuntamenti finali del contest canoro UNA VOCE DA PUB. A mezzanotte si terrà la ormai tradizionale e suggestiva FIACCOLATA VERDE per inaugurare l’arrivo di San Patrizio.

Venerdì 17 marzo invece il ST PATRICK’S DAY verrà festeggiato in toto presso la sede estiva il JOY’S PUB ON THE BEACH A TORRE QUETTA. Il parcheggio nell’occasione sarà offerto dal Joy’s Pub ai partecipanti che raggiungeranno Torre Quetta in macchina.

Il programma prevede:

- dalle 19:00 il GADGETS TIME: all’acquisto di ogni birra verranno regalati gadget a tema.

- dalle 21:00 partirà il GREEN MASK CONTEST: inizia la gara per chi vestirà la maschera di San Patrizio più originale e travolgente! Saranno fotografati da un fotografo messo a disposizione dall’organizzazione, tutti coloro che si presenteranno con abiti, accessori e trucchi a tema. Le loro foto saranno pubblicate sui social del Joy’s Pub e sottoposte domenica 19 marzo al voto del pubblico presente presso la sede invernale del Joy’s Pub. Il vincitore, riceverà un buono per 20 litri di birra!

- dalle ore 22.00, parte la musica e la serata vedrà come protagonista THE BARON’S BAND, band abruzzese che con il suo repertorio irish folk e rock farà divertire gli ospiti fino a notte!

Sabato 18 marzo, sempre al Joy’s Pub on the Beach a Torre Quetta e sempre alle 22:00, secondo appuntamento con la musica de THE BARON’S BAND che andrà più a fondo, con le influenze che la musica irlandese ha dato alla musica americana, con un repertorio bluegrass, country rock, rock’n’roll e irish rock.

Sia il 17 che il 18 la sede invernale del Joy’s Pub a c.so Sonnino sarà comunque aperta per chi vorrà invece tranquillamente cenare, deliziarsi delle pietanze tipiche e godersi un momento di sano relax in compagnia di buoni amici

Domenica 19 marzo, presso la sede invernale del Joy’s Pub, la serata finale inizia alle ore 21:00 con il Dj set di rock celtico, irlandese e folk di Corrado Pizzi, e si concluderà alle ore 23:00 con la premiazione del GREEN MASK CONTEST

Partecipa, divertiti, riappropriati delle strade e del tuo tempo! Tuffati nella folla! Lasciati travolgere dal fiume verde di San Patrizio!

Info 0805542854