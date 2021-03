Venerdì Santo 2 Aprile, a mezzodì, si potrà assistere in streaming, su varie piattaforme, al Concerto di Pasqua della XX Stagione 2021 dell’EurOrchestra.

Il Concerto sarà trasmesso dalla Chiesa di San Carlo Borromeo in Bari, chiusa al pubblico in osservanza dei decreti antiCOVID 19, e vedrà l’esecuzione da parte dell’EurOrchestra del celeberrimo Stabat Mater Dolorosa di G.Pergolesi (1710-1736). Il brano, che descrive il sublime dolore di una madre dinanzi alla perdita del figlio, sarà eseguito delle voci del soprano Miryam Marcone e del mezzosoprano Francesca Ruospo, con la direzione del Maestro Francesco Lentini.

Attribuito fino a pochi anni fa a Jacopone da Todi, ma in effetti appartenente alla tradizione liturgica medievale, il brano sarà presentato in una versione inedita, nella traduzione in barese realizzata dal poeta Vito Bellomo, e affidata alla sua recitazione prima di ognuno dei dodici brani che compongono lo Stabat, che sarà invece eseguito dai cantanti con il testo originale in latino.

Il concerto, che sarà visibile in diretta all’indirizzo https://youtu. be/hD3kiNb71-s del quotidiano online “La Gazzetta Meridionale -Cronaca del Sud 24h” e sulle pagine Facebook dell’EurOrchestra, sarà dedicato, in questo momento particolare della nostra storia, alle vittime del COVID.

Presenta Barbara Mangini.