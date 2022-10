“World Restart a Heart Day", a Bari una giornata di attività coordinate per la divulgazione delle manovre salvavita

Come ogni anno, il 16 ottobre, torna il “World Restart a Heart Day” una giornata di attività coordinate per la divulgazione delle manovre salvavita con focus specifico sullo svolgimento di un corretto massaggio cardiaco.



Quest’anno la Croce Rossa Italiana ha lanciato, per la giornata, l'iniziativa “Staffetta del Cuore”! L’obiettivo della staffetta è quello di ridurre al minimo la reticenza del cittadino nell’approccio ad un massaggio cardiaco e trasmettere la consapevolezza di un gesto salvavita che, se applicato secondo un protocollo, può essere accessibile a chiunque. La sfida lanciata è semplice: far massaggiare manichino per il massaggio cardiaco il più a lungo possibile per l’intera giornata.



L'appuntamento è per il 16/10 pv in piazza Mercantile n. 47 a Bari, nelle immediate vicinanze della sede CRI nelle fasce orarie 10.00-13.00 e 17.00-20.00.