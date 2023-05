Tredicesima Stagione concertistica della Bottega dell’Armonia a Bari nella Chiesa Santa Maria degli Angeli

Indirizzo non disponibile

Al via la tredicesima Stagione concertistica della Bottega dell’Armonia, sabato 13 maggio, alle ore 19, con un recital da camera nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, a Bari (l’ingresso è libero). Il concerto, intitolato «Il suono e la voce», realizzato con il patrocinio dell’assessorato alle Culture del Comune di Bari, vede di scena il soprano Anna Ebel e l’organista Annarosa Partipilo, impegnate con brani di Frescobaldi, Händel, Pergolesi, Muffat, Durante, Porpora, Schubert, Massenet e Fauré. Dunque, sarà un viaggio che trasporterà l’ascoltatore dal Barocco del Sei-Settecento sino all’eleganza della musica francese e alla poetica del tardo romanticismo, con un passaggio attraverso il classicismo della scuola viennese.

Il concerto si aprirà nel segno di Girolamo Frescobaldi con la Bergamasca per solo organo e proseguirà con un medley di arie handeliane formato da «Ah mio cor», «Mio caro bene» e «Lascia ch’io pianga». Andando avanti il programma prevede il «Vidit suum» dallo «Stabat Mater» di Giovanni Battista Pergolesi e due pezzi di Francesco Durante, la preghiera «Vergin tutto amor» e l’arietta «Danza danza fanciulla gentile». Sempre al periodo barocco appartengono le composizioni dell’organista tedesco Georg Muffat, vissuto a cavallo tra Sei e Settecento, del quale si ascolterà il brano per solo organo «Aria sub Elevatione», e del musicista napoletano Nicola Porpora, dal cui repertorio è stata scelta l’aria «Alto Giove» dall’opera seria «Polifemo».

La fase di passaggio verso la modernità verrà incarnata da Franz Schubert e dai due Lieder «Serenata» e «Margherita all’arcolaio», ponte verso Jules Massenet, del quale viene proposta la «Méditation» dalla commedia lirica «Thaïs», e Gabriel Fauré con la sua romanza più celebre «Après un rêve” op. 7».

Prossimo appuntamento, sabato 27 maggio, alle ore 20, nella Casa del Mutilato, sempre a ingresso libero, con il Quartetto d’archi Felix affiancato dal clarinettista Leonardo Cattedra.