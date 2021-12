Debora Caprioglio, Pino Quartullo e Gianluca Ramazzotti, Giulio Scarpati, Giorgio Pasotti e tanti altri per stagione teatrale a Gioia del colle

Sei appuntamenti di prosa e musica da gennaio ad aprile per la stagione di prosa del Comune di Gioia del Colle, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, a cui si aggiungono cinque appuntamenti domenicali della XVII edizione della rassegna Legature. È questa la stagione 2021/2022 del Comune di Gioia del Colle che si appresta a tornare a teatro e far risplendere la luce sul bellissimo Teatro Rossini.

Il prossimo 12 gennaio andranno in scena Debora Caprioglio, Pino Quartullo e Gianluca Ramazzotti con “Buoni da morire” di Gianni Clementi per la regia di Emilio Solfrizzi che torna sulla scena nazionale cimentandosi ancora con la direzione di un lavoro dalla trama intrigante.

Subito dopo, il 21 gennaio toccherà a Giulio Scarpati, noto al grande pubblico per il ruolo di Lele Martini nella fiction Un medico in famiglia, in “Il teatro comico” di Carlo Goldoni per la regia di Eugenio Allegri.

A seguire, il 17 febbraio Nunzia Antonino e Marco Grossi, con Schiaparelli life, regia di Carlo Bruni, porteranno sul palco la vita di una delle più grandi stiliste di tutti i tempi, Elsa Schiaparelli, icona protagonista fra le due guerre di quella rivoluzione del costume che avrebbe ispirato molte generazioni future.

L’8 marzo sarà la volta di Sergio Rubini che, con il suo Ristrutturazione, ovvero disavventure casalinghe raccontate da Sergio Rubini, scritto con Carla Cavalluzzi, in forma confidenziale racconterà le vicende legate alla ristrutturazione di un appartamento, un viavai di architetti e ingegneri, allarmisti e idraulici, operai e condòmini che si avvicendano nella vita di uno sfortunato padrone di casa stravolgendolo senza pietà.

Sarah Jane Morris in Trio, con Sarah Jane Morris, una delle più raffinate e meno formali cantanti degli ultimi anni, in trio con i chitarristi Tony Remy e Tim Cansfield, celebrerà il concetto di libertà nel concerto in programma il 26 marzo, usando il linguaggio che le è più congeniale, quello della musica, accostando ritmi jazz, blues, rock e africani.

Ultimo appuntamento sarà quello del 3 aprile con Giorgio Pasotti e Mariangela D’Abbraccio in Hamlet, liberamente tratto da Amleto di William Shakespeare con la regia di Francesco Tavassi. In tutto il panorama di personaggi shakespeariani non esiste un eroe più moderno di Amleto. Questo perché già diversi secoli prima della nascita della psicanalisi, Amleto s’impone come un personaggio dalla psiche profonda e complessa. La sua battaglia, prima ancora che col mondo esterno, è interiore e quindi attuale. Non devono trarre in inganno, le armi, il regno di Elsinore, il linguaggio d’altri tempi, Amleto vive e si nutre ad ogni rivisitazione del tributo che si paga ai capolavori. Adattandolo non se ne scalfisce il valore, semmai lo si rinnova.

XVII EDIZIONE LEGATURE - DOMENICHE IN TEATRO

Cinque gli appuntamenti per la XVII edizione Legature, tutti di domenica e tutti alle ore 19:00:

- 16 gennaio 2022 - duo pianistico a quattro mani con Gala Chistiakova & Diego Benocci;

- 30 gennaio 2022 - Claudio Berra con il recital pianistico (I premio assoluto 2019) e presentazione dell’ultima edizione 2020 del Concorso “P. Argento”;

- 13 febbraio 2022 - recital pianistico di Maria Narodytska;

- 13 marzo 2022 - recital lirico con Marilena Ruta (soprano) e Marco Ciampi (piano);

- 10 aprile 2022 - Greta Maria Lobefaro al piano e il Quartetto Gershwin con primo violino Fabrizio Signorile, secondo violino con Liliana Corsignano Troia, la viola di Francesco Capuano e il violoncello di Elia Ranieri.

12 gennaio 2022

Compagnia Moliere, Ginevra Media Production Srl

Debora Caprioglio, Pino Quartullo, Gianluca Ramazzotti

BUONI DA MORIRE

di Gianni Clementi

regia EMILIO SOLFRIZZI

Una coppia decisamente borghese decide di passare una Vigilia di Natale diversa, unendosi a dei volontari che portano dei generi di conforto ai vari barboni della città. A volte basta il sorriso di uno straccione per tornare a indagare su ciò che forse avremmo voluto essere, su ciò che forse avremmo dovuto e magari voluto donare al prossimo. L’esperienza induce quindi la coppia a una riflessione più ampia sul senso stesso della vita e a provare, per la prima volta dopo tanto tempo, una strana sensazione di appagamento. Essere buoni non è poi così difficile. È con questo sapore che Emilio e Barbara si coricano. Al mattino seguente, il giorno di Natale, il campanello di casa squilla. Sulla porta Ivano, un vecchio compagno di classe di Emilio e Barbara, decisamente alticcio, con tanto di dreadlocks e abbigliamento sudicio, Non è più una semplice digressione esistenziale quella che hanno davanti ai loro occhi. C’è da prendere una decisione. Il divano Chesterfield da migliaia di euro sembra impallidire di fronte a quell’ammasso di stracci pestilenziali! Che fare?

21 gennaio 2022

PPTV e Teatro Stabile Veneto

Giulio Scarpati

IL TEATRO COMICO

di Carlo Goldoni

adattamento Eugenio Allegri

e con in ordine alfabetico Grazia Capraro, Aristide Genovese, Vassilij Mangheras, Manuela Massimi, Solimano Pontarollo, Irene Silvestri, Roberto Vandelli, Anna Zago

scene e costumi Licia Lucchese

video arte e suono Alessandro Martinello

aiuto regia Alessia Donadio

regia EUGENIO ALLEGRI

Questa commedia, che nel 1750 inaugura le 16 commedie nuove scritte per l’impresario Medebach, è estremamente attuale nella sua concezione e nella sua vivace articolazione. Esempio di teatro nel teatro, in essa affiorano gli intenti della riforma goldoniana insieme a motivi, stereotipi, tormenti e ambizioni della comunità teatrale di ogni tempo. Il Teatro Comico mette in scena una compagnia impegnata nelle prove di uno spettacolo, e mentre si prova, si riflette, si ricerca, ci si accapiglia e ci si ama, si fa fatica e ci si diverte. Perché quell’atto delicato e complesso che è lo spettacolo teatrale, seppur attraverso la sua genesi controversa e laboriosa, resta pur sempre atto semplicemente e immancabilmente gioioso! Atto d’amore, necessario alle comunità, ieri come oggi.

17 febbraio 2022

Casa degli Alfieri – Teatro di Dioniso

Nunzia Antonino, Marco Grossi

SCHIAPARELLI LIFE

testo Eleonora Mazzoni

scena Maurizio Agostinetto

immagini in movimento Bea Mazzone

luci Tea Primiterra, Giuseppe Pesce

consulenza/costumi Luciano Lapadula, Vito Antonio Lerario, Maria Pascale

regia CARLO BRUNI

Fra il 1953 e il 1954, Elsa Schiaparelli, fra le più grandi stiliste di tutti i tempi, decide di concludere il proprio itinerario artistico e professionale, pubblicando un’autobiografia che già nel titolo ne riassume l’intensità: Shocking life. Nata a Roma, in una famiglia colta e ricca di talenti, protagonista fra le due guerre di quella rivoluzione del costume che avrebbe ispirato le generazioni future, amica e collaboratrice di artisti come Dalì, Cocteau, Aragon, Ray, Clair, Duchamps, Sartre, dopo aver vestito Katharine Hepburn, Lauren Bacall, Greta Garbo, Marlene Dietrich, Elsa decide che quel nuovo mondo non la riguarda più e lo lascia, ritirandosi a vita privata. “Il nostro lavoro – si legge nelle note di Carlo Bruni – prova a evocare questo passaggio, prediligendo un’indagine emotiva sul distacco, tributo necessario ad ogni cambiamento, all’impossibile impresa di sintetizzare la vita di questa donna straordinaria.”

8 marzo 2022

Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo

Sergio Rubini

RISTRUTTURAZIONE

ovvero disavventure casalinghe raccontate da Sergio Rubini

scritto da Sergio Rubini e Carla Cavalluzzi

musiche eseguite dal vivo da Musica da Ripostiglio, Luca Pirozzi-chitarra e voce, Luca Giacomelli-chitarra,

Raffaele Toninelli- contrabbasso, Emanuele Pellegrini-batteria

regia SERGIO RUBINI

Ristrutturazione è il racconto in forma confidenziale della ristrutturazione di un appartamento, un viavai di architetti e ingegneri, allarmisti e idraulici, operai e condòmini. Una pletora di personaggi competenti e incapaci, leali e truffaldini, scansafatiche ed operosi fino all’esaltazione che si avvicendano nella vita dello sfortunato padrone di casa stravolgendola senza pietà. E questa vita sconvolta lo è ancor di più se i padroni di casa sono due, un Lui e una Lei, con i loro diversi punti di vista, la loro diversa capacità di resistere all’attacco quotidiano delle truppe corazzate che trasformano il loro “nido” in una casa occupata. E quando il tubo di scarico si intasa allagando la camera da letto, sembrerebbe che anche le fondamenta che reggono la stabilità della coppia stiano per cedere...

26 marzo 2022

International Music and Arts

SARAH JANE MORRIS

with Tony Remy and Tim Cansfield

Sarah Jane Morris - voce

Tony Remy - chitarra

Tim Cansfield – chitarra

Sarah Jane Morris, una delle più raffinate e meno formali cantanti degli ultimi anni, sempre in bilico tra ossequio alla tradizione e desiderio di esplorare nuovi territori musicali, celebra il concetto di libertà usando il linguaggio che le è più congeniale, quello della musica, accostando ritmi jazz, blues, rock e africani. Una voce che sa provocare brividi di passione e di piacere: si innalza e discende, sensuale e sofisticata, graffiante e raffinata: questa voce è più che uno stile, è una forza della natura. Che canti canzoni romantiche, standard soul o famosi blues, il messaggio dell’artista rimane costante: una passione umana trasmessa da una voce che lascia stupefatti. Con lei sul palco due chitarristi di grande talento: Tony Remy e Tim Cansfield.

3 aprile 2022

Stefano Francioni Produzioni, TSA Teatro Stabile D’abruzzo, Fattore K

Giorgio Pasotti, Mariangela D’Abbraccio

HAMLET

liberamente tratto da Amleto di William Shakespeare

traduzione e adattamento Alessandro Angelini e Antonio Prisco

con Gerardo Maffei, Claudia Tosoni, Rosario Petix, Pio Stellaccio, Andrea Papale, Salvatore Rancatore

scene Alessandro Chiti

costumi Sabrina Beretta, Serena Manfredini

musiche Davide Cavuti

aiuto regia Chiara Menozzi

regia FRANCESCO TAVASSI

In tutto il panorama di personaggi Shakespeariani non esiste un eroe più moderno di Amleto. Questo perché già diversi secoli prima della nascita della psicanalisi, Amleto s’impone come un personaggio dalla psiche profonda e complessa. La sua battaglia, prima ancora che col mondo esterno è interiore e quindi attuale. Non devono trarre in inganno, le armi, il regno di Elsinore, il linguaggio d’altri tempi, Amleto vive e si nutre ad ogni rivisitazione del tributo che si paga ai capolavori; adattandolo non se ne scalfisce il valore, semmai lo si rinnova. Ad ogni rivisitazione il suo mito cresce, si scoprono nuove aderenze alla contemporaneità e s’accresce la precisione della sua spada perché penetri con maggior precisione. Nella sua incapacità di scegliere - nel subire il peso fisico e terreno che deriva da tali indecisioni - nell’isolamento che arriva a sfiorare la follia, Amleto è un personaggio dei giorni nostri. Un uomo imprigionato nella sua condizione, simile in tutto e per tutto a quelli che s’incontrano lungo i marciapiedi delle nostre città.

Legature XVII edizione

Domeniche in teatro

16 gennaio 2022 ore 19.00

GALA CHISTIAKOVA & DIEGO BENOCCI

duo pianistico a 4 mani

30 gennaio 2022 ore 19.00

CLAUDIO BERRA

recital pianistico (I premio assoluto 2019) e presentazione dell’ultima edizione 2020 del Concorso “P. Argento”

13 febbraio 2022 ore 19.00

MARIA NARODYTSKA

recital pianistico

13 marzo 2022 ore 19.00

MARILENA RUTA - SOPRANO

MARCO CIAMPI - PIANO

recital lirico

10 aprile 2022 ore 19.00

GRETA MARIA LOBEFARO PIANO

con QUARTETTO GERSHWIN

Violino I Fabrizio Signorile

Violino II Liliana Corsignano Troia

Viola Francesco Capuano

Violoncello Elia Ranieri

? ABBONAMENTO 'PROSA' A 6 SPETTACOLI (Nuovi abbonati)

- Platea e Palchi Centrali 1° Ordine Intero € 90 / Ridotto € 84

- 1° Ordine Laterali Intero € 84 / Ridotto € 78

- 2° Ordine Intero € 78 / Ridotto € 72

- 3° Ordine Intero € 54 / Ridotto € 48

? ABBONAMENTO 'PROSA' A 6 SPETTACOLI (Vecchi abbonati)

I titolari degli abbonamenti della Stagione 2019/20 che non hanno richiesto il rimborso mediante l’emissione di voucher potranno rinnovare la sottoscrizione dell’abbonamento alla Stagione 2021/2022 e, avendo già corrisposto il prezzo per i quattro spettacoli da recuperare dalla stagione 2019/2020, dovranno corrispondere i seguenti importi per completare l’abbonamento a 6 spettacoli.

- Platea e Palchi Centrali 1° Ordine Intero € 30 / Ridotto € 28

- 1° Ordine Laterali Intero € 28 / Ridotto € 26

- 2° Ordine Intero € 26 / Ridotto € 24

- 3° Ordine Intero € 18 / Ridotto € 16

I quattro spettacoli della stagione 2019/2020 annullati sono infatti sostituiti con BUONI DA MORIRE, IL TEATRO COMICO, SCHIAPPARELLI LIFE e RISTRUTTURAZIONE.

? ABBONAMENTO LEGATURE A 5 SPETTACOLI (Nuovi abbonati)

Intero € 25 tutti gli ordini / Ridotto scuole € 20 tutti gli ordini

? ABBONAMENTO LEGATURE A 5 SPETTACOLI (Vecchi abbonati)

I titolari degli abbonamenti della rassegna Legature 2019/20 che non hanno richiesto il rimborso mediante l’emissione di voucher potranno rinnovare la sottoscrizione dell’abbonamento alla rassegna 2021/2022 e, avendo già corrisposto il prezzo per i due concerti da recuperare dalla rassegna 2019/2020, dovranno corrispondere i seguenti importi per completare l’abbonamento a 5 spettacoli:

Intero € 15 tutti gli ordini / Ridotto scuole € 12 tutti gli ordini

Inoltre i titolari degli abbonamenti alla rassegna 'NUOVE PROSPETTIVE 2019/2020’ potranno recuperare lo spettacolo annullato accedendo gratuitamente ad uno degli spettacoli della rassegna “Legature” previo ritiro dal botteghino di apposito titolo di accesso.

? I SINGOLI BIGLIETTI:

→ INTERO / RIDOTTO

? Biglietti per gli Spettacoli 'PROSA'

- Platea e Palchi Centrali 1° Ordine Intero € 22 / Ridotto € 18

- 1° Ordine Laterali Intero € 18 / Ridotto € 16

- 2° Ordine Intero € 16 / Ridotto € 14

- 3° Ordine Intero € 12 / Ridotto € 10

? Biglietti per "LEGATURE"

- Platea e Palchi Centrali 1° Ordine Intero € 10 / Ridotto € 8

- 1° Ordine Laterali Intero € 10 / Ridotto € 8

*La riduzione è prevista per studenti e over 65 anni.

E per studenti da 6 a 11 anni il costo del biglietto è di € 5.

CONDIZIONI GENERALI

La tessera di abbonamento non è personale e dovrà essere esibita quale titolo d’ingresso al personale di sala.

Gli abbonamenti ridotti e biglietti ridotti saranno concessi esclusivamente ai giovani fino ai 26 anni, alle persone di oltre 65 anni, ai soci dell’Università della Terza Età, ai dipendenti comunali, associati FITA e Uilt, possessori di carta Feltrinelli e di librerie sul territorio Gioiese. Le riduzioni non sono cumulabili.

Il TPP è accreditato a 18app e Carta del Docente per consentire l’acquisto di abbonamenti e biglietti rispettivamente ai giovani 18enni e ai docenti titolari del bonus. Gli abbonamenti e i biglietti della Stagione potranno essere acquistati anche mediante l’utilizzo dei voucher.

VENDITA DEI BIGLIETTI E DEGLI ABBONAMENTI

La prelazione per gli abbonamenti alla Stagione 2019/2020 partirà il 23 dicembre e si concluderà il 3 gennaio.

Nuovi abbonamenti a partire dal 4 gennaio 2022.

I biglietti per i singoli spettacoli saranno acquistabili a partire dall’8 gennaio 2022.

Durante la stagione il botteghino del Teatro Rossini resterà aperto il lunedì, il mercoledì e venerdì dalle 16:30 alle 20:30, il martedì e il giovedì dalle 10.30 alle 12.30. I biglietti saranno in vendita oltre che al botteghino anche nei punti vendita Vivaticket e online su www.teatropubblicopugliese.it. La sera degli spettacoli il botteghino resterà aperto dalle ore 18:30.

Per informazioni: Teatro Comunale Rossini - teatrorossinigioia@gmail.com - 080.3484453 - www.teatrorossinigioia.it

ORARIO DELLE RAPPRESENTAZIONI

Spettacoli Prosa e Danza

Porta ore 20.30 / Sipario ore 21.00

Non sarà consentito l’accesso in sala a spettacolo iniziato. Sarà necessario spegnere il telefonino all’ingresso in sala. É assolutamente vietato scattare foto o effettuare riprese video durante gli spettacoli.

L’accesso al teatro sarà consentito ai titolari di certificazioni verdi secondo la normativa vigente. Il presente programma potrà subire variazioni, indipendenti dalla volontà degli organizzatori, anche per effetto dell’introduzione di norme e misure di contratto e contenimento alla pandemia che potrebbero limitare o vietare l’accesso ai teatri, che saranno comunicate tempestivamente secondo gli usi.

INFO

Comune di Gioia del Colle / Ufficio Cultura

Piazza Margherita di Savoia, 10

www.comune.gioiadelcolle.ba.it