Gabriella Stazio in scena al Teatro Traetta di Bitonto con "Polvere, minutissime particelle incoerenti"

Domenica 7 maggio, alle 19.00, sul palco del Teatro Traetta di Bitonto è in programma il prossimo appuntamento della rassegna L’arte dello spettatore organizzata all’interno della nona edizione del Network Internazionale Danza Puglia e sostenuta da Comune di Bitonto e Teatro Pubblico Pugliese. Ospite Gabriella Stazio che porterà in scena la sua creazione POLVERE, MINUTISSIME PARTICELLE INCOERENTI interpretata da Sonia Di Gennaro.

Lo spettacolo indaga i lati positivi dell’incoerenza, la mancata coesione delle particelle di un corpo, di una sostanza. Come il potersi insinuare ovunque, volare almeno per un po’ e poi depositarsi, penetrare nuovamente in altri luoghi o nello stesso posto, essere quasi invisibile, almeno all’inizio. Specifica la danzatrice e coreografa Gabriella Stazio “Pensi di averla mandata via (l’incoerenza), ma non è così. Ritorna. Un corpo coerente non può comportarsi allo stesso modo, perché le particelle si aggregano, si consolidano, diventano materia e sei fregato. Anche l’incoerenza di pensiero è una bella qualità.

Ognuno di noi avrà avuto un minutissimo momento di polvere di incoerenza nella vita. Ognuno di noi dovrebbe conservare (nella polvere) un pensiero incoerente, come un ancora di salvezza.”

A chiudere la serata il consueto dibattito A bordo palco in cui Ezio Schiavulli dialogherà con la coreografa e l’interprete dello spettacolo.

Gabriella Stazio è coreografa, danzatrice, insegnante, direttrice artistica, attivista e manager. Nata a Napoli, si forma con alcuni fra i maggiori interpreti della danza contemporanea e post-modern, tra cui lo stesso Merce Cunningham oltre a Louise Bourne, Douglas Dunn, Meg Harper, Chris Komar, Robert Kovic della Merce Cunningham Dance Company; Molissa Fenley, Charles Moulton, Jim Self della corrente della post- modern dance statunitense. Con Joseph Fontano tecnica Graham. Con Roberta Escamilla Garrison, Jillian Hobart e Yorma Uotinen. Nel 1979 fonda Movimento Danza, uno dei primi centri del Sud Italia per la produzione, la promozione e la formazione della danza moderna e contemporanea. Pochi anni dopo fonda la Compagnia Movimento Danza.. Nel 2000 Movimento Danza è riconosciuta come Ente di Promozione Nazionale dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Nello stesso anno, Gabriella Stazio è direttore artistico del progetto Movimento Danza 2000: un passato diverso, un futuro comune, del programma quadro Cultura 2000 dell’Unione Europea, con partners quali: Tanztheater di Pina Bausch di Wuppertal, Laban Centre di Londra, Ballet Vicor Ullate di Madrid, Compagnia Onnagatarea di Bruxelles, Mediascena Europa di Roma.

Nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 maggio la coreografa e danzatrice sarà protagonista inoltre delle attività di formazione in programma alla Casa delle Culture di Bari. Il weekend di formazione sarà arricchito dalle lezioni dei docenti Enrico Coffetti e Angela Calia che conducono tutti i partecipanti nell’affascinante viaggio della costruzione e dell'analisi di metodi di creazione e composizione coreografica, in forma pratica e teorica. Questa attività è parte del progetto ministeriale PRODES Danza (promozione digitale estesa), sostenuta dalle associazioni Cro.me di Milano. Da ottobre a dicembre, il sabato mattina, è dedicato alla formazione degli insegnanti e danzatori professionisti, con il coreografo ospite, e ad un corso teorico e pratico sui metodi di composizione coreografica. L’intera giornata della domenica è dedicata agli allievi, suddivisi in due gruppi, che si alternano tra mattina e pomeriggio con lezioni pratiche e teoriche, progetti integrativi legati alla produzione e composizione coreografica, dalla concezione alla produzione. La mattina di domenica 7 maggio, alle 10:30, negli spazi della Casa delle Culture dell' Assessorato al Welfare del Comune di Bari che ospitano le attività di formazione e pedagogia del NetworkIDP è in programma anche il laboratorio del progetto #AzionePrima condotto da Ezio Schiavulli e sostenuto nell’ambito dell’intervento strategico per la promozione e formazione del pubblico “Va’ Dove Ti Porta Il Teatro” inserito nell’ambito delle “Azioni di Valorizzazione della cultura e della creatività territoriale” realizzate a valere sulle risorse FSC Puglia 2014 – 2020 – Patto per la Puglia, Area di Intervento IV, della Regione Puglia coordinato dal Teatro Pubblico Pugliese.

Il prossimo appuntamento al Teatro Traetta di Bitonto, domenica 28 maggio, sarà la chiusura di questa nona edizione: una grande festa che coinvolgerà l’intera comunità del NetworkIDP grazie alla performance site specific Insitu pensata e diretta da Edouard Hue con protagonisti allievi e insegnanti del NetworkIDP e attività collaterali che si svolgeranno nella città di Bitonto per l’intera giornata.

Il ??????? ?????????????? ????? ?????? è un progetto di formazione e sensibilizzazione dedicato all’arte coreutica, un viaggio lungo nove anni che in questa edizione si concentra su una ????????? che vede nella danza valori di crescita, apertura e condivisione. Il progetto è curato dall’Associazione Ri.E.S.CO., ideato e diretto dal coreografo e danzatore, nonché direttore artistico, Ezio Schiavulli, nasce dalla volontà di offrire una visione professionale dedicata alla formazione di danzatori, insegnanti e spettatori della danza della regione Puglia.

All’interno del NetworkIDP insegnanti e allievi hanno l’opportunità di formarsi con coreografi professionisti provenienti da tutto il mondo, sensibili all’evoluzione e alla crescita artistica.

Il progetto vanta per il triennio 2022-2024 il riconoscimento del Ministero della Cultura nella sezione Danza in “formazione e rinnovo generazionale”, del Ministero dei Beni Culturali francese, dell’Ambasciata di Francia in Italia e dell’Istituto Italiano di Cultura a Strasburgo per i diversi progetti di scambi culturali e si arricchisce del sostegno di Comune di Bitonto e Teatro Pubblico Pugliese e di partenariati locali costituiti nel tempo con la Regione Puglia, Comune di Bari e Casa delle Culture di Bari.

Le attività di formazione alla Casa delle Culture di Bari sono dedicate ad allievi e insegnanti che aderiscono annualmente al NetworkIDP ma è possibile accedere, nella giornata di sabato, previa iscrizione, al seminario condotto dall’artista ospite e a PRODES Danza.

Domenica 7 maggio 2023 | ORE 19:00

Teatro Traetta di Bitonto

POLVERE, MINUTISSIME PARTICELLE INCOERENTI

Coreografia di Gabriella Stazio

Interpreti Sonia Di Gennaro

Musiche Yann Tiersen, Morgan, F.Buscaglione, Jimmy Fontana, Massimo Ranieri, Patty Pravo, Rino Gaetano

Sound Design Francesco Giangrande

Luci Alessandro Messina

Produzione Movimento Danza, MiC, Regione Campania