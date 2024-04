Lo spettacolo 'Stefano' in scena a Bari

Per la rassegna ABELIANO EVENTS lo spettacolo 'Stéfano' in scena a Bari presso il Teatro Abeliano. Il tema dell'immigrazione italiana in Argentina, rappresenta un cult del teatro argentino scritta ai primi del '900 da un autore italo-argentino (Armando Discepolo) paragonato per rilevanza drammaturgica al nostro Luigi Pirandello.

Un'occasione particolare di connessione con le proprie radici culturali. Un'esperienza di viaggio temporale al "come eravamo" degli italiani all'estero. Un motivo di orgoglio internazionale del mondo teatrale argentino.

Teatro Abeliano

21 aprile ore 18:00

Stéfano

di Armando Discepolo

traduzione e regia Stefano Angelucci Marino

con Vito Signorile, Tina Tempesta, Rossella Gesini, Paolo Del Peschio e Stefano Angelucci Marino

maschere BRAT Teatro

scenografia Tibò Gilbert

produzione Teatro del Sangro in collaborazione con CPC Gruppo Abeliano

Stéfano è un testo grottesco considerato un classico del teatro argentino. Il suo protagonista è un musicista italiano diplomato al Conservatorio di Napoli che arriva in Argentina, come tanti immigrati di inizio Novecento, con la speranza di “trovare l'America”. Il suo desiderio è diventare un musicista famoso, scrivere una grande opera e far piovere sterline. Niente di tutto ciò accade. Le esigenze di una difficile sopravvivenza e i propri limiti come autore fanno tacere la sua canzone. La ricerca dell'ideale, la vocazione artistica e i conflitti familiari sono alcuni dei temi che, tra il tragico e il comico, sono crudamente esposti in quest’opera. Stéfano è la storia di un fallimento, personale e collettivo. Il fallimento di una politica liberale, di immigrati venuti sperando di “trovare l'America”, e di tante famiglie che, composte da generazioni diverse, sono andate a sbattere contro la dura realtà argentina. Tutto questo in una Buenos Aires di inizio Novecento, e in un mondo in continua evoluzione.

