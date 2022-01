Al Planetario di Bari salto nella storia alla ricerca della “Stella di betlemme” e lo spettacolo spettacolo “Sistema Solare Coast to Coast”

Mercoledì 5 gennaio dalle ore 19:00 alle ore 20:00 ed esclusivamente per il periodo natalizio uno spettacolo che affascinerà adulti e bambini incentrato sulla “Stella di Betlemme”. Cosa guidò i Magi verso Gesù ? Cosa videro i pastori sulla grotta? Perché mettiamo una stella cometa sul presepe? "Ritorneremo indietro di duemila anni alla ricerca di questa “Stella” in un percorso tra astronomia e fede che incanterà tutti".

Ticket € 7,00 per adulti e bambini con pagamento direttamente al botteghino del planetario.

L’ingresso è gratuito per i bambini con età inferiore ai 4 anni previa esibizione di un documento di riconoscimento.

Prenotazione OBBLIGATORIA a bariplanetario@gmail.com per informazioni 3934356956

Per gli spettatori con più di 12 anni è obbligatorio il super green pass e per tutti la mascherina FFP2.



Sabato 8 Gennaio dalle ore 19:00 alle ore 20:00 si ritorna a viaggiare tra i pianeti con il nostro spettacolo “Sistema Solare Coast to Coast”: "Conosceremo tutti i pianeti del Sistema Solare da Mercurio sino ai pianeti nani ghiacciati, voleremo su Marte, affronteremo la pericolosa fascia degli asteroidi, attraverseremo gli anelli di Saturno e cavalcheremo le stelle comete".

In questo straordinario viaggio scopriremo perché la Terra è un posto così speciale.

La durata dello spettacolo è di un’ora.



bariplanetario@gmail.com per informazioni 3934356956

Per gli spettatori con più di 12 anni è obbligatorio il super green pass e per tutti la mascherina FFP2.