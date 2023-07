Le stelle a Teatro, a Monopoli le osservazioni di pianeti, ammassi di stelle, nebulose e galassie

Ticket intero € 10,00 per gli adulti e ridotto a € 8,00 per i bambini dai 4 ai 12 anni e over 65 anni e per gli abbonati alla stagione teatrale del Radar.

La meraviglia del cielo stellato questa estate illumina il Teatro Radar nel centro di Monopoli.

Il roof garden del teatro si trasforma in un vero e proprio osservatorio astronomico per imparare a riconoscere le costellazioni ad occhio nudo e ad osservare con telescopi professionali pianeti, ammassi di stelle, nebulose e galassie per un’esperienza straordinaria adatta a bambini e adulti

L’appuntamento è per i giorni 14-21-28 luglio e 4-11 Agosto presso il teatro Radar sito in Via Magenta, 71 a Monopoli a partire dalle ore 20:00 alle ore 23:00

L’acquisto del ticket è possibile solo al botteghino del teatro nei soli giorni della rassegna dalle ore 19:00.



Prenotazione obbligatoria tramite mail a bariplanetario@gmail.com per ricevere informazioni 3934356956