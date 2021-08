Con gli occhi puntati al cielo a caccia di stelle cadenti: quattro appuntamenti all'Osservatorio astronomico della Murgia

E’ iniziata la “stagione di caccia” alle Perseidi, le stelle cadenti (astronomicamente, meteore) di agosto e più famose dell’anno. Tradizionalmente note come "lacrime di San Lorenzo", le Perseidi sembrano “sbucare” veloci nel cielo da un punto posizionato nella costellazione del Perseo, da cui il nome. Lo sciame, in realtà, è generato dai frammenti di una famosa cometa, la Swift-Tuttle (dal nome di due astronomi statunitensi che la individuarono nel 1862 precedendo di qualche giorno gli astronomi italiani), che ogni 134 anni viene a visitarci (l'ultimo passaggio al perielio risale al 1992, il prossimo avverrà nel 2126!) e che pericolosamente tende ad incrociare la Terra. La cometa, infatti, è sotto stretta sorveglianza essendo considerata un oggetto NEO (Near Earth Object). La sua orbita interseca quella del nostro pianeta e anzi, pare proprio che la cometa avrà intenzione di colpirci prima o poi, ma non in questo millennio, fortunatamente!



La Società Astronomica Pugliese invita curiosi, appassionati e romantici all'osservazione delle Perseidi e dei pianeti giganti Giove e Saturno, presso l'Osservatorio Astronomico della Murgia ospitato dal Solinio Village (www.solinio.com) a Cassano delle Murge. Per consentire a tutti gli interessati di partecipare alle osservazioni sono stati organizzati QUATTRO appuntamenti: il 9, il 10 (notte di San Lorenzo), l'11 e il 12 agosto (queste ultime notti sono quelle in cui lo sciame intensificherà la sua pioggia). Le osservazioni saranno precedute dalla cena all’aperto sotto le stelle.Oltre ai telescopi, super binocoli e spiaggine, a disposizione dei partecipanti, in attesa dello sfrecciare delle Perseidi distesi sul prato sarà possibile ascoltare “I racconti delle stelle” e familiarizzare, in questi giorni propizi grazie all’assenza del disturbo lunare, con il cielo stellato.