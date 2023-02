Lo spettacolo comico 'Sto invecchiando malissimo' in scena al Teatro Forma di Bari

'Sto invecchiando malissimo' la Stand up comedy di e con Peppe Quintale venerdì 31 marzo, ore 21:15 al Teatro Forma - BARI

Collaborazione ai testi Demo Mura

Suono & Luci GIANPIERO RENNA

Parliamoci chiaro, nella vita se non sei Elon Musk o il cane Gunther non puoi sempre rispondere come vorresti, spesso sei costretto a buttar giù litri di bario dal colore scuro. Una cosa però improvvisamente ti corre in aiuto e ti libera: invecchiare!

All’improvviso i filtri, la diplomazia, il finto buonismo scompaiono come l’amico quando hai bisogno di un prestito!

Peppe Quintale ripercorre col pubblico tanti passaggi e situazioni della sua vita, sottolineando le differenze tra le risposte del passato e le sincere affermazioni del presente.

Costi:

Poltronissima € 20

Poltrona € 15

Palchi € 12

Acquista su Viva Ticket: https://www.vivaticket.com/.../sto-invecchiando.../203112

oppure in Biglietteria del Teatro Forma:

TELEFONO: 080/5018161

E-MAIL: biglietteria@teatroforma.org

nei seguenti orari:

Lunedì, ore 15:00 / 18:00

Dal martedì al venerdì, ore 10:00 / 13:00 e ore 15:00 / 18:00