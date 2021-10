"Storia di Bella" del Teatro delle Forche al Teatro van Westerhout di Mola di Bari

Prosegue con «Storia di Bella» del Teatro delle Forche di Massafra, in programma lunedì 25 e martedì 26 ottobre (ore 17.30) al Teatro van Westerhout di Mola di Bari, la rassegna «I bambini e le famiglie a teatro» promossa dalla Compagnia Diaghilev in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Mola di Bari (prenotazione obbligatoria al 333.1260425, biglietti 3 euro). Lo spettacolo, liberamente ispirato alla storia «La Pena Mano-Mozza» dal «Cunto de li Cunti» di Giambattista Basile, porta la firma alla drammaturgia e alla regia di Giancarlo Luce e vede in scena Giancarlo Luce e Cilla Palazzo con baracca e burattini di Mariella Putignano.

La storia racconta del vecchio re di Pietrasecca, rifiutato dalla principessa Bella, che vorrebbe sposare. Così, il sovrano decide di vendicarsi. E dopo averla chiusa in una cassa, la fa gettare in mare. Da questo momento in poi la principessa andrà incontro ad una serie di peripezie e capricci della fortuna, fino a quando con l’aiuto del Burattinaio non riuscirà a cambiare le sorti della sua storia ritrovando l’amore e la felicità.

Dunque, «Storia di Bella» insegna a non cedere all’irragionevolezza delle passioni e a seguire modelli di comportamento positivi che alla lunga finiscono col dare ragione e gioia a chi li attua. E insegna, anche, a non farsi guidare dalle pulsioni portatrici di comportamenti distruttivi ed asociali che non contribuiscono ad un sano sviluppo della personalità. La scelta del teatro dei burattini con la loro immediatezza e semplicità mostra inequivocabilmente il carattere e gli stati d’animo di cui ogni personaggio è portatore, divenendo assai efficace dal punto di vista pedagogico.

