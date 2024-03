'La storia dell'Universo' in scena al Planetario con osservazione della nebulosa di Orione, le Pleiadi e Giove

Sabato 16 Marzo dalle ore 18:00 alle 19:00 spettacolo di astronomia “LA STORIA DELL'UNIVERSO”: "Rivivremo l’emozione del Big Bang e le tappe fondamentali dell’evoluzione dell’universo in un percorso avvincente adatto a tutti. Osserveremo la nascita della Terra e la luce delle prime stelle e delle galassie più lontane scoprendo la struttura del cosmo" dicono gli organizzatori dell'evento.

"Al termine dello spettacolo nel planetario qualora il meteo lo permetterà ci sposteremo all’esterno sul prato per osservare al telescopio la nebulosa di Orione, le Pleiadi e Giove".

Ticket € 8,00 per adulti e bambini con pagamento direttamente al botteghino del planetario.

L’ingresso è gratuito per i bambini con età inferiore ai 4 anni previa esibizione di un documento di riconoscimento.



bariplanetario@gmail.com solo per informazioni 3934356956