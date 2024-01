'Lo spettacolo 'La storia dell'Universo' in scena al Planetario di Bari

Domenica 4 Febbraio dalle ore 18:00 alle 19:00 spettacolo di astronomia “LA STORIA DELL'UNIVERSO”.Uno spettacolo per rivivere l’emozione del Big Bang e le tappe fondamentali dell’evoluzione dell’universo in un percorso avvincente adatto a tutti.Si partirà dalla nascita della Terra e la luce delle prime stelle e delle galassie più lontane scoprendo la struttura del cosmo.

Al termine dello spettacolo nel planetario ci sarà una sosta all’esterno sul prato per osservare al telescopio la nebulosa di Orione, le Pleiadi e Giove.

Ticket € 8,00 per adulti e bambini con pagamento direttamente al botteghino del planetario.



Prenotazione OBBLIGATORIA tramite mail bariplanetario@gmail.com solo per informazioni 3934356956