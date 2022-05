15^ edizione della Storica regata Bari-Montenegro

Prezzo non disponibile

Tutto pronto per la Est105! La storica regata Bari-Montenegro, giunta alla 15^ edizione, prenderà il via giovedì 26 maggio alle 11:30 dal lungomare sud di Bari, nelle acque antistanti la Basilica di San Nicola, con arrivo presso Bocche di Cattaro, località situata sull’altra sponda dell’Adriatico.

L’evento, che torna dopo lo stop forzato a causa della pandemia, è organizzato dal CUS BARI, in collaborazione con l’associazione Amici della Vela Puglia, in partnership con Portonovi Yacht Club e con il sostegno dell’agenzia regionale per il turismo, Pugliapromozione.

L’edizione 2022 vede alla partenza 35 imbarcazioni, di cui 3 montenegrine. Tutti gli altri equipaggi provengono da Puglia, Abruzzo ed Emilia Romagna. Tra le barche più grandi e veloci (maxi yacht) si registra la presenza di Idrusa, con al timone Paolo Montefusco, velista ed ex olimpionico salentino di Carmiano (Seul ’88 e Barcellona ’92); iscritte anche Maxi Jena, di Miloš Radonji?, vincitrice dell’edizione 2017 della Barcolana, storica regata velica internazionale organizzata ogni anno nel Golfo di Trieste, e Buena Vista, di Giuseppe e Luigi Pannarale. Quest’ultima imbarcazione detiene il record della competizione.

I dettagli di partenza e arrivo:

dopo il via le barche gireranno una boa posizionata nei pressi di Torre Quetta, quindi sfileranno davanti al lungomare sud di Bari, poi prenderanno il largo verso il Montenegro. Gli equipaggi a bordo delle barche più veloci arriveranno a destinazione già nella notte tra giovedì 26 e venerdì 27 maggio.

Domani sera, mercoledì 25 maggio, alle ore 19, presso l’aula 1 del Cus Bari, è in programma il briefing pre-regata. In questa sede verranno fornite tutte le indicazioni tecniche riguardanti le coordinate e possibili percorsi alternativi di partenza. Il comitato di regata sceglierà fra i tre possibili tracciati previsti, già indicati dalle boe di percorso, quello migliore in base alle condizioni meteo-marine. Contestualmente si terrà anche il briefing meteo con il col. Vitantonio Laricchia, già Ufficiale del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare.