Storie cosmiche, la meraviglia del cielo stellato illumina il Teatro Radar nel centro di Monopoli

Venerdì 28 Luglio dalle ore 20:45 alle ore 23:00 la meraviglia del cielo stellato illumina il Teatro Radar nel centro di Monopoli.

Il roof garden del teatro si trasforma in un vero e proprio osservatorio astronomico per imparare a riconoscere le costellazioni ad occhio nudo e ad osservare con telescopi professionali pianeti, ammassi di stelle, nebulose e galassie per un’esperienza straordinaria adatta a bambini e adulti

Il teatro Radar è sito in Via Magenta, 71 a Monopoli.

Ticket intero € 10,00 per gli adulti e ridotto a € 8,00 per i bambini dai 4 ai 12 anni e over 65 anni e per gli abbonati alla stagione teatrale del Radar.

L’acquisto del ticket è possibile solo al botteghino del teatro nei soli giorni della rassegna dalle ore 20:00.



Prenotazione obbligatoria tramite mail a bariplanetario@gmail.com per ricevere informazioni 3934356956