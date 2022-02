Alla Casa di Pulcinella in scena lo spettacolo Storie di Kirikù della compagnia Teatro dei colori

Un pezzo di Africa arriva in teatro con lo spettacolo Storie di Kirikù della compagnia Teatro dei colori, per la regia di Gabriele Ciaccia. Luci, suoni, immagini che scorrono sul telo della capanna, fanno di questa rappresentazione il racconto di una cultura che porta con sé valori importanti e che ben si applicano anche alla società occidentale. Sul palcoscenico un musicista, una voce narrante, gli animatori-interpreti che sono quasi dei burattinai, che al posto dei fili utilizzano il proprio corpo per far muovere i personaggi. E non mancano anche riferimenti digitali, come le video proiezioni che ripropongono immagini documentali dell’Africa, della sua popolazione e dei villaggi.

sabato 26 e domenica 27 febbraio ore 18.00

Teatro Casa di Pulcinella

STORIE DI KIRIKU'

Teatro dei Colori di Avezzano

Il bimbo più furbo, scaltro e veloce della tradizione Africana si chiama Kirikù, è diverso dagli altri, è speciale. La sua voce si sentiva già dal ventre della mamma e appena nasce, da solo si dà il nome. Capisce che il suo mondo, il suo villaggio vive una maledizione, la fonte dell’acqua è secca, gli uomini e anche il suo papà sono scomparsi. Kirikù è piccolo, nessuno vuole giocare con lui, ma poi tutti lo cercheranno perché è coraggioso, supererà prove, libererà il villaggio dalle maledizioni. Utilizzando la sua astuzia, supererà la paura della strega Karabà, e con grande coraggio si avvicinerà a lei.

Una contaminazione interessante che offre una lettura ulteriore a quella classica del teatro. Lo spettacolo dona così spunti di riflessione come la nascita e la crescita, le paure e i desideri, la capacità di affrontare le difficoltà e di superarle, il singolo e il gruppo, la differenza tra fantasia e realtà, la conoscenza di altre forme culturali. Il teatro diventa educazione al diverso, al nuovo. Utile strumento non solo artistico, ma di vera e propria formazione per grandi e piccini.

Teatro d’attore e di figura con suoni dal vivo

consigliato dai 4 anni

Ingresso €8,00 per adulti e bambini a partire dai 3 anni; biglietti in vendita sul circuito vivaticket e presso i rivenditori autorizzati vivaticket, presso il botteghino del teatro dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 la domenica dalle 9.30 alle 12.30. Biglietto ridotto € 6,00 per gruppi a partire da 5

infotel.080 534 4660