Storie di piazza a Gioia del Colle: presentazione del libro Akundan

Francesco Bia è un giovane insegnante di lettere e scrittore di Gioia del Colle. Il suo primo libro di poesie si intitola "Akundan". Il sottotitolo dell'opera letteraria poetica è "Il treno dell'orizzonte". La silloge, suddivisa in quattro capitoli tematici, riassume due decenni di scrittura poetica: dai primi tentativi scolastici alla maturità di uno stile particolarmente ermetico, dal verso libero all'assenza di punteggiatura, per ascendere all'essenzialità della parola, dove anche il silenzio del non detto disvela significati.



Akundan (termine africano che significa poesia) racconta la vita stessa dell'autore attraverso il linguaggio universale della poesia: dal ricordo d'infanzia legato alla visione quasi immaginifica di un orizzonte nascosto, dall'imponente passaggio di un treno all'incredibile e indimenticabile esperienza di missione in Africa.



Una silloge poetica di grande spessore morale e sociale che fa sognare, ma anche molto riflettere poiché ci sono molti e profondi momenti di riflessione su temi sociali di estrema attualità: il femminicidio, l'omofobia, la disoccupazione e i giovani morti sul lavoro.



Bia è in tour con il suo libro di poesie dal 23 luglio. Dopo le prime tappe a Trani e Trentola-Ducenta, il poeta pugliese presenterà la sua opera nella sua terra natale, Gioia del Colle, in piazza Rossini il 7 agosto nell'ambito della rassegna letteraria "Storie di Piazza", diretta dall'assessore alla cultura Lucio Romano. L'incontro letterario sarà moderato dalla famosa scrittrice e insegnante torinese Antonella Caprio. Le letture saranno curate dagli ospiti della comunità terapeutica “Fratello Sole”.

