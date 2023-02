Il Cantastorie e il fido Musico portano in scena le loro mirabolanti “Storie in bicicletta” a Noci

A marzo un nuovo appuntamento de La Scena dei Ragazzi, la rassegna dedicata ai più piccoli. Il Cantastorie a Pedali, che non è riuscito a raggiungere l’Auditorium della Scuola Gallo l’11 dicembre scorso, lasciando le redini dello spettacolo al suo fido Musico (si vocifera di una brutta caduta dalla sua stravagante bicicletta) ritorna in pompa magna. Nel giorno della festa del papà, il 19, sempre alle 18.00, il Cantastorie e il fido Musico porteranno in scena le loro mirabolanti “Storie in bicicletta”: racconti interattivi che, attraverso l’utilizzo di maschere, strumenti musicali, numeri di magia comica e oggetti di uso quotidiano, coinvolgeranno i bambini di ogni età (anche quelli più cresciuti) in un viaggio denso di divertimento e incanto! Biglietto unico 4 euro. Per acquisto biglietti e info, in particolare per gli spettatori presenti allo spettacolo dell’11 dicembre: Libreria Fatti di Carta (Via Repubblica, 25 – Noci, Telefono: 080.8896009).