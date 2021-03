Appuntamento con Le Aquile di Seta per l'incontro 'Storie personali di donne albanesi'

Sabato 6 Marzo 2021, alle ore 18:00, l'associazione Le Aquile di Seta organizza l'appuntamento "Le donne fanno la Storia. La Diaspora albanese al femminile", in diretta al seguente link: https://www.facebook.com/ aquilediseta.

In occasione dell'8 Marzo, Giornata internazionale dei diritti della Donna, le volontarie dell'associazione si incontrano per raccontare storie personali di donne albanesi, in Puglia e a Bari, storie che possano essere spunto di riflessione e punto di partenza per le figlie, le sorelle, le amiche.

Vorremo parlare delle nostre origini comuni – dichiara Aurela Hasku, presidente de Le Aquile di Seta – dei motivi che ci hanno spinte a lasciare la nostra terra, delle difficoltà che abbiamo incontrato per integrarci e iniziare una nuova vita in un altro paese.

Uno degli obiettivi de “Le Aquile di Seta” è tutelare e valorizzare la storia e il passato della Diaspora albanese in Italia, volgendo lo sguardo al futuro della comunità.

L'8 Marzo, Giornata internazionale dei diritti della Donna, è stata istituita per ricordare le conquiste sociali, economiche e politiche delle donne, ma anche per non dimenticare le discriminazioni e le violenze che le donne subiscono in quanto tali.