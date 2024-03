Lezione-spettacolo all'Abeliano di Antonio Stornaiolo 'Non ho mai avuto nulla da dire'

Il 6° appuntamento di questo nuovo ciclo è con Antonio Stornaiolo, attore e regista teatrale, autore e conduttore televisivo (e tanto altro ancora) giovedì 14 marzo ore 21:00 al Teatro Abeliano, BARI - sala ACTORSTUDIO in 'Non ho mai avuto nulla da dire' lezione spettacolo di Antonio Stornaiolo

Una breve storia NON triste su un essere umano che sa come dire le cose, ma non ha alcuna intenzione di dirle per il semplice motivo che NON ha nulla da dire. In un mondo in cui tutte e tutti hanno da dire, lui sembra quasi fuori luogo. Parla sì, ma spesso dietro pagamento in danaro, di cose non sue, di cose di altri.



Biglietti direttamente al Botteghino e su Vivaticket (sala ACTOR STUDIO)

https://www.vivaticket.com/it/ticket/non-ho-mai-avuto-nulla-da-dire/229638



ridotto = 2 euro (riservato agli allievi di scuole di recitazione e corsi di danza)