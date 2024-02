Antonio Stornaiolo a Bari con 'Più Shakespeare per tutti'

Il C.P.C. Gruppo Abeliano di Bari in collaborazione con AncheCinema ha inaugurato ad inizio mese la rassegna di spettacoli SIPARI D'INVERNO all'interno della stagione del Teatro Comunale Luciani di Acquaviva.

Nell'ambito di tale programmazione speciale si terrà Giovedì 29 febbraio ore 20:30 #PiùShakespearepertutti di Antonio Stornaiolo

con Vito Signorile e Antonio Stornaiolo

Uno spettacolo leggero, ma mai superficiale che, con ironia ed uso di linguaggi multimediali, racconta la figura del maggior drammaturgo occidentale.

La caratteristica principale dell’azione teatrale si basa sul coinvolgimento degli spettatori che sin dall’inizio e continuamente vengono incitati ad esprimere giudizi, prendere parte alla storia, rispondere a test sul tema, inviare twitt ed sms in diretta su quanto sta accadendo “qui ed ora” nel luogo deputato alla rappresentazione. Dunque un gioco teatrale, come nella miglior tradizione dell’improvvisazione scenica, che prende origine proprio dal teatro elisabettiano. Chi era Shakespeare? Qual è il segreto della sua fortuna? Perché ancora oggi, ai tempi di Facebook e degli smartphone, le sue opere sono ancora così attuali? Qual è la differenza tra Tragedia e Commedia? Perché l’Amore e l’Odio sono così necessari alla narrazione? Queste alcune delle domande a cui si tenterà di dare risposta. Proponendo, nel contempo, giuste riflessioni sulla sua poetica, sulla coltivazione dei talenti e dei saperi, sulla necessità della parola per comunicare emozioni forti ed intense. Infine, attraverso la narrazione di abitudini dell’epoca, come ad esempio l’usanza che alle donne non fosse permesso recitare e che i ruoli femminili fossero interpretati da uomini o che gli attori non meritassero la sepoltura all’interno dei cimiteri, si tenterà anche di affrontare temi più importanti legati alla diversità, all’accoglienza ed alla capacità di condividere luoghi e territori.

