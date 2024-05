A Bitonto un weekend con Fatti d'Arte e Antonio Stornaiolo

Si avvia alla conclusione la decima edizione di www.Shakespeare - Week with William Shakespeare, festival ideato e diretto dalla Compagnia Fatti d’Arte vincitrice dell’avviso pubblico ‘Bitonto città dei festival 2023’ - Rete dei Festival promosso dal Comune di Bitonto. Il Teatro Traetta di Bitonto ospiterà, da venerdì 10 a domenica 12 maggio, due produzioni della compagnia bitontina: Willy’s and Vagina’s Monologues, spettacolo che sperimenta una connessione tra la sensibilità delle eroine shakespeariane e le storie del celebre testo dell’autrice americana Eve Ensler I monologhi della Vagina; e Shake Your Booty con Antonio Stornaiolo, in cui la musica e il sound degli anni Settanta saranno il pretesto per raccontare - con ironia - il travagliato vissuto del drammaturgo più noto al mondo.

Doppio appuntamento, dunque, venerdì 10 e sabato 11 maggio, ore 21:00, con Willy’s and Vagina’s Monologues. Shakespeare anticipa i tempi, porta in scena l’umanità e traduce in realtà i destini di alcune sue eroine; spesso però, i suoi scritti sono permei della misoginia tipica del suo tempo, che non è distante dalla visione patriarcale di alcuni nostri ‘mondi’. Questa visione sbilanciata tra Uomo e Donna è tradotta nel titolo scelto per lo spettacolo della Compagnia Fatti d’Arte; il termine ‘Willy’ raccoglie il duplice significante di abbreviazione del pre-nome di Shakespeare e di fallo maschile, mentre Vagina indica la specificità sessuale della donna e rappresenta la protagonista del più famoso testo della Ensler. In un periodo storico come questo, in cui le donne ancora lottano per affermare la propria dignità e difendere i propri diritti, Fatti d’Arte sente il dovere di rompere alcuni tabù per giungere a una consapevolezza: la vagina è portatrice di vita, ma anche di morte se viene “usata” senza consenso; è foriera di gioia ma anche di dolore quando viene ‘abusata’.

La chiusura del festival è affidata, domenica 12 maggio, alle ore 18:00, allo spettacolo Shake You Booty. Matrice dello spettacolo sono gli anni Settanta. Gli anni delle rivolte studentesche, della libertà di pensiero, delle trasgressioni. Gli anni della musica pop, dei figli dei fiori, delle realtà inespresse in cui nuovi ideali emergono da un aggrovigliamento di donne e uomini i cui pensieri emergono da uno scenario che Shakespeare avrebbe declamato. Shake Your booty, la nuova produzione Fatti d'Arte con la partecipazione di Antonio Stornaiolo, racconta grazie al sound mutuato dagli anni Settanta, con ironia il travagliato vissuto del drammaturgo più noto al mondo per il tramite dei suoi 'trasgressivi' personaggi. La psichedelica melodia della trasgressione condurrà lo sventurato spettatore alla conoscenza di temi archetipici quali amore, vita e morte grazie ai satirici voli pindarici a partire dalle opere Sogno di una notte di mezza estate, Romeo e Giulietta, Antonio e Cleopatra, Come vi piace, Enrico IV e La tempesta. Un turbinio di parole e azioni che faranno sorridere e riflettere allo stesso tempo.

WILLY’S AND VAGINA’S MONOLOGUES

10 e 11 maggio ore 21:00 | Teatro Traetta (Bitonto)

Produzione Fatti d’Arte

Regia Raffaele Romita

Con Mariantonia Capriglione

Scene e costumi Franco Colamorea

costo € 8-10-12

SHAKE YOUR BOOTY

12 maggio ore 18:00 | Teatro Traetta (Bitonto)

Produzione Fatti d’Arte

Regia Raffaele Romita

Con Antonio Stornaiolo, Mariantonia Capriglione, Gabriele Acquafredda e Giada Parente

Scene e costumi Franco Colamorea

costo € 20

INFO BOTTEGHINO

info@fattidarte.org

080 3743487 / 345 610 1411 / 348 3797668

Ticket acquistabili nelle sedi delle attività o tramite PayPal