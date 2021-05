A Palazzo Pesce lo spettacolo “Storyville Lovers”

Sabato 31 luglio 2021 alle ore 20.45 Palazzo Pesce prepara le scarpette da ballo per lo spettacolo “Storyville Lovers” con Marinella Dipalma alla voce e washboard, Vito Mannarini alla chitarra e Giuliano Di Cesare alla tromba e flicorno.



Un concerto in Puglia che è un vero e proprio viaggio in lungo e in largo da New Orleans all’Italia, dagli anni Venti agli anni Cinquanta: il charleston, il dixieland di Storyville, lo swing delle prime commedie musicali, delle serate danzanti al Savoy, i romantici fox-trot dell’Orchestra dell’Eiar, le delicate armonie delle Sorelle Lescano fino a giungere ai primi boogie-woogie e alle origini del rock’n roll. Un programma scoppiettante affidato alla voce e washboard di Marinella Dipalma, una intensa attività concertistica in Italia ed Europa dopo lo studio del canto lirico e l’avvicinamento al canto moderno, alla musica etnica e all’improvvisazione, alla chitarra di Vito Mannarini, diploma di Chitarra classica con il massimo dei voti, una ricerca instancabile dei vari linguaggi musicali e concerti in tutto il mondo, e alla tromba e flicorno di Giuliano di Cesare, polistrumentista dalla tromba dijiridu al flauto traverso, costruttore di strumenti musicali, come la tromba Emotion, adattati anche per diversamente abili e fondatore dell’Associazione Accordi Abili.



Una serata spensierata e frizzante per ri-ascoltare i ritmi e le movenze delle danze che hanno fatto ballare tutti.

