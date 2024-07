Debutto nazionale de 'La strada delle formiche' alla Casa di Pulcinella

Un nuovo debutto nazionale dedicato alle nuove generazioni apre la settimana di appuntamenti a Bari di ‘Meraviglie d’estate. Teatro musica animazione’. Lunedì 22 luglio alle ore 18.30 alla Casa di Pulcinella nel quartiere Marconi va in scena La strada delle formiche. Lo spettacolo di Teatro Bandito con Matteo Curatella e Francesca Zoccarato, diretti da Antonio Catalano che ne cura anche musiche e canzoni insieme a Matteo Ravizza, è un gioco che prende forma piano, piano modellato da piccoli oggetti e preziosi ricordi.

Sul palcoscenico vediamo due personaggi a cavallo di una bicicletta, che arrivano per fare un nuovo mondo. Inizia così la costruzione “materiale” di un mondo fragile e meraviglioso. Il loro è un viaggio continuo alla ricerca di paesi dove ci si chiede come va, dove i Lupi entrano in classe per discorrere con la Maestra, dove piove sotto gli ombrelli, dove si canta e ci si arrabbia, dove ci si pone tutti i perché fino alla luna, dove le lasagne c’entrano con la pace: ogni piccola cosa è preziosa per costruire un nuovo mondo, è sufficiente riconoscerla.

Un testo poetico, consigliato a un pubblico a partire da 4 anni, con un messaggio importante di fondo: senza la meraviglia nel cuore e negli occhi la nostra vita sarebbe più misera.

Evento a ingresso libero fino a esaurimento posti. Per info si può chiamare il numero 3358052211 o inviare una mail a botteghino@teatrokismet.it. Il botteghino del teatro è attivo dal martedì al venerdì ore 10.30 – 12.30 | 16.30 – 19 e due ore prima dello spettacolo.

La rassegna Meraviglie d’estate, a cura di Teresa Ludovico per la Cooperativa Kismet, rientra nell’ambito dell’Avviso Pubblico ‘Le due Bari 2024’, promosso dal Comune di Bari e finanziato dal POC Metro 2014-2020 e propone oltre un mese di eventi a ingresso libero in teatri, spazi all’aperto e hub per l’infanzia e l’adolescenza, che includono quattro debutti nazionali e due prime regionali. Il progetto è realizzato in collaborazione con Ciheam Bari, ARPA Puglia, Parrocchia di San Sabino, Parrocchia San Pio X, Accademia del Cinema Ragazzi di Enziteto e Associazione Mama Happy Centro servizi famiglie accoglienti. Il programma completo sul sito www.leduebari.it.

